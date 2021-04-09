وزير الخارجية البريطانى ينعى الأمير فيليب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشرت وزارة الخارجية البريطانية، عبر حسابها بموقع تويتر، قال راب "أتقدم بأحر التعازى القلبية لجلالة الملكة والعائلة الملكية لوفاة دوق إدنبرة". وأضاف راب "لقد كان الأمير فيليب فى حياته نموذجا لأداء الواجب والخدمة ممثلا عن المملكة المتحدة فى أنحاء دول الكومنولث والعالم أجمع. سوف نفتقده بشدة."

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