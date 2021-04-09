بريطانيا : جثمان الأمير فيليب سيرقد فى قلعة وندسور

جدة - نرمين السيد - قالت كلية الأسلحة البريطانية، إن جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، الذى توفى اليوم لن تكون رسمية، وسيرقد جثمانه بقلعة وندسور قبل الجنازة فى كنيسة القديس جورج.





وأضافت الكلية فى بيان: "الجنازة لن تكون رسمية والجثمان لن يسجى فى نعش مكشوف. سيرقد جثمان صاحب السمو الملكى فى قلعة وندسور قبل الجنازة فى كنيسة القديس جورج. هذه الترتيبات تتسق مع التقاليد ومع رغبات سموه"، بحسب قناة "روسيا اليوم". وأضافت: "تم تعديل ترتيبات الجنازة فى ظل الظروف السائدة التى تفرضها جائحة "كوفيد-19" وللأسف نطلب من الناس عدم الحضور أو المشاركة فى أى أحداث متعلقة بالجنازة". وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وفاة زوجها الأمير فيليب عن عمر ناهز 100 عام.

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