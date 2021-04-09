12 جثة مقطوعة الرأس.. فرق طبية تسعى لتحديد هوية ضحايا داعش فى موزمبيق

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، لفت مسؤول فى الشرطة ومتحدث باسم الجيش، إلى أن الضحايا أجانب فيما يبدو رغم عدم وجود تأكيد لذلك.
وكانت بالما الملاصقة لمشروعات غاز قيمتها نحو 60 مليار دولار، والتى توجد بها شركات أجنبية كثيرة، قد تعرضت لهجوم للمتشددين بدأ يوم 24 مارس.
وقال قائد للشرطة المحلية لقناة "تى.فى.إم" التلفزيونية هذا الأسبوع، إنه بعد أن عاد إلى البلدة فى أعقاب الهجوم، ساعد فى دفن 12 جثة مقطوعة الرؤوس. ورغم أن المسؤول لم يستطع تأكيد جنسيات الضحايا فإنه قال إنه يعتقد أنهم أجانب لأنهم بيض البشرة.
وينشط متشددون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابى، بشكل متزايد منذ عام 2017 فى مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية حيث تقع بالما.
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