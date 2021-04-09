تمويل البناء الذاتي بنك الرياض للسعوديين قرض ميسر بحد أدنى للراتب 5 ألاف ريال فقط

البناء الذاتي بنك الرياض هو أحد منتجات التمويل العقاري التي يتيحها البنك للسعوديين فقط، حيث تم تصميم قرض البناء الذاتي لمساعدة العميل ودعمه ماديا في مصاريف بناء المنزل، وأطلق البنك هذا المنتج التمويلي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، حيث يتم تمويل العميل من خلال دفعات نقدية وفقا لمراحل بناء العقار مع إمكانية تمويل مستحقي الدعم السكني، وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض معكم أهم مواصفات ومميزات قرض البناء الذاتي، بالاضافة إلى الشروط والمستندات اللازمة للحصول على تمويل البناء الذاتي بنك الرياض.

تمويل البناء الذاتي بنك الرياض

أطلق البنك منتج البناء الذاتي أحد برامج التمويل العقاري، والذي يتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص هامش الربح والتعامل المصرفي، ويتراوح مبلغ التمويل ما بين 200 ألف ريال كحد أدنى و3 ملايين ريال كحد أقصى، كما تتراوح فترة بناء العقار المُمول من 24 إلى 36 شهر، كما يمنح البناء الذاتي من بنك الرياض إمكانية تمويل مستحقي الدعم السكني وكذلك تأمين تعاوني ضد كافة الأخطار.

مميزات القرض

يأتي برنامج البناء الذاتي مع عدد من المميزات التي تلبي احتياجات قطاع كبير من العملاء، حيث يمنح قرض البناء الذاتي للعمل المميزات التالية:

تمويل البناء الذاتي متاح للعاملين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع البنوك والمتقاعدين، وهو قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متاح للعاملين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع البنوك والمتقاعدين، وهو قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يحصل العميل على موافقة فورية على طلب القرض في حالة استيفاء الشروط.

يوفر بنك الرياض خطط سداد مرنة ومتعددة مع هامش ربح تنافسي.

تأمين تكافلي في حال الوفاة أو العجز الكلي بالاضافة أيضا إلى تنازل البنك عن العقار لصالح الورثة، وذلك وفقا لمعايير التغطية التأمينية

يمنح تمويل البناء الذاتي إمكانية التضامن بين أقارب الدرجة الأولى، مع إمكانية صرف مبلغ القرض قبل إيداع الراتب.

إمكانية التضامن بين أقارب الدرجة الأولى، مع إمكانية صرف مبلغ القرض قبل إيداع الراتب. يوفر البنك للعميل خدمة المستشار الائتماني مع حلول عديدة تتلاءم مع أنواع مختلفة من العقارات

شروط تمويل البناء الذاتي بنك الرياض

اشترط المصرف عدد من المعايير والشروط، والتي يجب أن تتوافر في العميل المتقدم بطلب الحصول على قرض البناء الذاتي وهي:

البناء الذاتي بنك الرياض منتج تمويل عقاري متوفر للمواطنين السعوديين فقط يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 5 آلاف ريال بالنسبة للقطاعات المعتمدة من قبل البنك. في حالة القطاعات غير المعتمدة قد يصل الحد الأدنى للراتب إلى 8 آلاف ريال. يجب أن يكون العميل قد تم ترشحه من قبل الصندوق، مع ضرورة تملك العميل لأرض يريد بنائها أو مبنى تحت الإنشاء يريد استكمال مراحل البناء فيه. إذا قام العميل بطلب تمويل البناء الذاتي بصيغة المرابحة فسوف يكون هامش الربح ثابتاً طوال فترة التمويل. إذا قام العميل بطلب تمويل البناء الذاتي بصيغة الإجارة فسوف يكون هامش الربح متغيراً. في حالة ما إذا كان نوع العقار فيلا، دوبلكس أو عمارة، فإنه يجب ألا يزيد الحد الأقصى لعمر العقار عن 45 سنة عند سداد آخر قسط. في حالة ما إذا كان العقار شقة، فإنه يجب ألا يزيد الحد الأقصى لعمر العقار عن 25 سنة عند سداد أخر قسط.

المستندات المطلوبة للتقديم على تمويل البناء الذاتي

يستطيع العميل الحصول على منتج البناء الذاتي عبر زيارة أحد فروع بنك الرياض وتقديم طلب الحصول على القرض، مع تجهيز عدد من المستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التمويل وهي:

بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية، بالاضافة إلى بطاقة العائلة. تعبئة نموذج طلب تمويل البناء الذاتي ونموذج إقرار العميل. يقوم العميل بتعبئة نموذج الإقرار الصحي أيضا وتقديمه من ضمن المستندات المطلوبة. شهادة تعريف بالراتب والمنصب الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالوظيفة. يجب أن يقوم العميل بإيداع رسوم التقييم، مع إحضار كشف حساب بنكي حديث.

ويتميز بنك الرياض بتوفير عدد لا بأس به من منتجات التمويل المتنوعة إلى جانب منتج التمويل الذاتي، حيث يتيح البنك إمكانية تقديم تمويل لشراء عقار مكتمل أو غير مكتمل البناء مع هامش ربح تنافسي وسهولة في السداد، كما ينمنك تقديم طلب لتملك قطعة أرض من خلال تمويل الأراضي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وللتسهيل على العملاء يوفر مصرف الرياض أيضا إمكانية الحصول على تمويل عقاري بالتعاون مع موقع عقار، بفترة سداد تصل إلى 30 عام وحلول متعددة لتملك الأراضي والعقارات.

وتضمنت رؤية البنك تقديم تصميمات متعددة تناسب التزامات واحتياجات معظم العملاء، وذلك لكل أنواع القروض سواء الشخصية أو العقارية أو حتى قروض السيارات، ويمكنك استخدام حاسبة التمويل بنك الرياض للحصول على أقرب قيم للمبالغ التي سوف تأخذها كتمويل أو الأقساط التي سوف تقوم بدفعها شهرياً.

بنك الرياض منتجات التمويل التأجيري للسيارات

فعلى سبيل المثال يوفر البنك عرض مميز للتمويل التأجيري للسيارات، يتضمن العرض دفع نصف المبلغ مقدم ودفع النصف الآخر كدفعة أخيرة على أن يستمر التمويل لمدة سنتين، ومن مميزات التمويل التأجيري من بنك الرياض عدم وجود رسوم إدارية وإتاحة القرض بهامش ربح غير تقليدي يبلغ 3.18% فقط من نسبة التمويل، ولكن يجب أن يبلغ عمر المتقدم 21 عام على الأقل مع ضرورة تحويل الراتب لبنك الرياض.

وفي نفس الوقت يوفر البنك منتج التمويل التأجيري للسيارات المستعملة لجميع العملاء من كافة الجنسيات، وتمتد فترة التمويل في تلك الحالة إلى ثلاث سنوات مع إمكانية الحصول على التمويل بتحويل الراتب أو دون تحويل الراتب إلى بنك الرياض، ويبلغ الحد الأعلى لمبلغ التمويل ربع مليون ريال بينما يجب أن يكون مبلغ التمويل 30 ألف ريال على أقل تقدير، كما يجب أن يقوم العميل بدفع على الأقل 10% من مبلغ التمويل كدفعة أولى.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول تمويل البناء الذاتي بنك الرياض، بعد أن تعرفنا إلى كافة مواصفات ومميزات هذا المنتج التمويلي المقدم من البنك ضمن برامج التمويل العقاري، واستعرضنا خلال موضوعنا الشروط والمعايير والمستندات المطلوبة للحصول على قرض البناء الذاتي.