موعد صرف مكرمة رمضان 1442 بأمر ملكي شروط إيداع راتب الضمان الاجتماعي

موعد صرف مكرمة رمضان 1442 بأمر ملكي التي يقوم خادم الحرمين بإصدار أمر ملكي بصرفها للمستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي حسب وزارة الموارد البشرية والتنمية، والذي يقرر الموعد المقرر لها وقيمتها والتي تصرف بالتوازي مع الراتب في نفس اليوم، ويقوم جلالة الملك بصرفها للمستفيدين بهدف توفير مبلغ إضافي لهم لتوفير نفقات متطلبات الشهر الكريم كهبة من الملك للمواطن السعودي الذي يتطلع إليها في هذا الشهر الكريم

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةرواتب الضمان الاجتماعي

تقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف رواتب الضمان الاجتماعي لفئة محددة من المجتمع والذي يأتي في التضامن والتكافل المجتمعي لمساعدة الأسر الفقيرة على العيش بكرامة، ويأتي البرنامج الاجتماعي للوزارة ضمن العديد من البرنامج الخدمية التي تهدف لمعاونة الفرد والأسرة البسيطة على نفقات المعيشة المتزايدة في ظل ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل، كما تأتي مؤسسات خيرية أيضا بالعديد من الخدمات التي تهدف لمساعدة الفرد السعودي في نفقات الحياة ودفع الإيجارات والديون وما إلى ذلك.

شروط راتب الضمان الاجتماعي لصرف المكرمة الملكية

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع شروط الضمان الاجتماعي للاستفادة من الراتب الشهري للأسر والأفراد التي تنطبق عليهم الشروط كالتالي:

كان أول الشروط أن يكون المواطن سعودي الجنسية، أو من أحد الآباء السعوديين.

أن يكون الدخل الشهري له أقل من حد الكفاف أي أقل من 3000 ريال شهريا للأسرة.

يمكن تسجيل الفرد المستقل في حال كان الراتب الشهري له 2600 ريال.

يجب ألا يكون للمستفيد ملكيات عقارية أو سجل تجاري.

من الهام أن يكون مقيما بالمملكة في الشهور الثلاثة الأخيرة وغير معتاد السفر إلى الخارج فترات طويلة.

موعد صرف المكرمة الرمضانية 1442

يتم صرف المكرمة الرمضانية قبيل شهر رمضان بحيث يكون الصرف بقيمة 1000 ريال لرب الأسرة صاحب معاش الضمان و500 ريال للتابع له، وتأتي في موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، على أن يتم الصرف في 13 أبريل الجاري والذي يوافق الأول من رمضان، أو حسب رؤية هلال شهر رمضان، ويتم صرفها لليتامى والعاجزين عن العمل ومن بلغوا سن الشيخوخة والنساء اللاتي لا عائل لهن والأسرة التي ليس لها عائل.

جهود الحكومة السعودية في وبرامج الحماية الاجتماعية

ومن الجدير بالذكر العمل الدؤوب للحكومة السعودية، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لمواطني المملكة، خاصة المواطنين المستحقين لرعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث توفر الوزارة برامج عديدة للحماية الاجتماعية، يستفيد منها قطاع عريض وفئات مُتعددة من المواطنين، وتحظى مكرمة رمضان باهتمام متنامي من المواطنين مع قرب قدوم الشهر المبارك.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم من خلال هذا التقرير مكرمة رمضان بأمر ملكي ينتظره قطاع عريض من مواطني المملكة السعودية، وكذلك الشروط والضوابط الواجبة في التسجيل في راتب الضمان الاجتماعي، ونسعد بتلقي أي تساؤلات تخص ما تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خدمات،