96 وفاة و 4775 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (4775) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (655,456) حالة.

• سُجّلت (96) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7565) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.02%)، مقارنة مع (13 %) يوم أمس.

• تمّ إجراء (39,735) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,238,652) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6444) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (576,771) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (71,120) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (342) حالة، فيما غادرت (337) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2933) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 46%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 48%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 58%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 69%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 30%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (1841) في محافظة العاصمة عمّان.

- (894) في محافظة إربد، منها (59) في الرمثا

- (688) في محافظة الزرقاء.

- (239) في محافظة البلقاء.

- (215) في محافظة الكرك.

- (188) في محافظة المفرق.

- (163) في محافظة العقبة.

- (130) في محافظة مأدبا.

- (113) في محافظة عجلون.

- (109) في محافظة معان، منها (5) في البترا.

- (106) في محافظة الطفيلة.

- (89) في محافظة جرش.