أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 219 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 219 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 219 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 وشارع الخمسين والجبلية والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 37 خرقًا بقصف مدفعي و172 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.