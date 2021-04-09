أخبار اليمن : إعلام المؤتمر يعزي بوفاة عبدالملك المروني

إعلام المؤتمر يعزي بوفاة عبدالملك المرونيبعث العاملون في القطاع الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الصحفي عبدالملك المروني مدير تحرير صحيفة الميثاق الأسبق، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الصحفي والوطني.

وعبّر العاملون في القطاع الاعلامي للمؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وصادق المواساة لأولاد الفقيد وأفراد أسرته وٱل المروني والأسرة الاعلامية بهذا المصاب..

مشيدين بالأداء الإعلامي المتميز للفقيد المروني الذي اتسم بالمهنية والالتزام بقدسية الرسالة الإعلامية وقيمها الأخلاقية والإنسانية.

وأكد العاملون في القطاع الإعلامي للمؤتمر أن الوطن عامة والإعلام اليمني خاصة فقدا برحيل عبدالملك المروني صحفياً مخضرماً وقيادياً إدارياً محنكاً وملتزماً تجاه وطنه وقضاياه وثوابته.

وترحم العاملون في قطاع الإعلام على الفقيد المروني.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه وكافة منتسبي الاسرة الصحفية اليمنية الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ