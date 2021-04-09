بايدن يطلب 715 مليار دولار لمواجهة روسيا والصين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، ووفقا لمسودة الميزانية الرئاسية المنشورة على موقع البيت الأبيض على الإنترنت: "يتضمن الطلب الرئاسى لعام 2022 تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية". وأضافت: "هذا يشمل مواجهة التهديد من الصين باعتبارها المهمة الرئيسية للبنتاجون". وتابع: "ستسعى وزارة الدفاع أيضا إلى احتواء سلوك مزعزع للاستقرار من قبل روسيا".

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