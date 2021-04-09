ارتفاع ضحايا العنف فى غرب دارفور إلى 137 قتيلا و221 جريحا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، نبهت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور الى استمرار أحداث العنف الدامية فى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، منذ اندلاعها فى ليلة السبت الثالث من أبريل الجارى، رغم التحسن الطفيف الذى طرأ على مجمل الأوضاع الأمنية.
وأشارت فى بيان لها صدر اليوم إلى ارتفاع عدد القتلى الذين وثقتهم اللجنة منذ بداية الأحداث إلى 137 قتيلاً والجرحى إلى 221 جريحاً.
وقالت إن الجرحى والمصابون، يتلقو الرعاية الطبية فى مستشفى الجنينة التعليمى، ومستشفى السلاح الطبى تحت إشراف الفرق الطبية المحلية، بإسناد من متطوعى الهلال الأحمر السودانى، الذين ما زالوا يؤدون دوراً مهماً فى مساعدة الضحايا فى المستشفيات وخارجها.
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