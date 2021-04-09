الأوروبى لحقوق الإنسان يحتفل بتنصيب إسلام الغزولى رئيسا للهيئة الاستشارية

جدة - نرمين السيد - ينظم المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى بمملكة النرويج، غدا السبت، احتفالية لتنصيب المستشار إسلام الغزولى، رئيسا للهيئة الاستشارية الدولية العليا وعضوا بالأمانة العامة.





ويحضر حفل التنصيب عددا من الشخصيات العامة والإعلامية والسياسية، وذلك بفندق تريومف بالتجمع الخامس. وذكرت الأمانة العامة بالمركز الأوربى لحقوق الإنسان والقانون الدولى، أن رئيس الهيئة الاستشارية يتمتع بكافة الصلاحيات الممنوحة لمسئولى المنظمات الدولية، وما فى حكم الموظفين الدوليين، وفقا للمواثيق الدولية. وأشارت إلى أن تكليف المستشار إسلام الغزولى جاء بعد موافقة الممثل القانونى إيهان جاف، الأمين العام، وبترشيح من ممثلى الأمانة العامة.

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