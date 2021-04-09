الصحة العالمية: اختلال صادم فى توزيع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن معظم الدول ليس لديها الجرعات الكافية لتطعيم العاملين فى القطاع الصحى وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية للإصابة، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وأشار أدهانوم، إلى أن أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استخدمت على مستوى العالم، لكن 87 فى المئة منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل فى حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2 فى المئة فقط من الجرعات.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية: "تقريبا، شخص من كل أربعة فى المتوسط تلقوا لقاحات كوفيد-19 فى الدول مرتفعة الدخل، وفى الدول منخفضة الدخل شخص من بين أكثر من 500".