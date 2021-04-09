صرف حساب المواطن خلال ساعات الدفعة 41 شهر أبريل 2021 قيد الإيداع صباح الأحد

دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، يتزايد البحث عن أخباره بصفة مستمرة، لمعرفة متي سيتم فتح باب التسجيل لمستفيدين جُدد، كما يتم البحث عن موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن شهرياً، وخلال الساعات الأخيرة يتساءل الكثيرون من المستفيدين من الدعم عن موعد صرف الدفعة 41 أبريل 2021، حيث من المقرر صرف دفعات الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وخلال السطور القادمة نوضح لكم تفاصيل صرف دفعة أبريل 2021 من الدعم.

موعد صرف الدعم الدفعة 41

أعلن حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 41، المقرر صرفها في شهر أبريل 2021، صباح يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، نظراً لكون يوم السبت الموافق 10 أبريل هو عطلة أسبوعية، ومن المتبع عند توافق يوم الصرف مع يوم عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف يوم عن يوم الصرف المعتاد.

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

الاستعلام عن نتائج الأهلية.

رابط دعم حساب المواطن للاستعلام عن الدفعة 41رابط الحاسبة التقديرية

يستطيع مستفيدي دعم حساب المواطن معرفة قيمة الدعم المقرر لهم، من خلال حاسبة الدعم التقديرية، وكذالك التعرف على الحد المانع للصرف، حيث حدد النظام أن يتم صرف الدعم للأسر الأكثر احتياجاً والتي تضررت من تبعات الإصلاح الاقتصادي، فقد تأثرت عدد من الفئات للمواطنين السعوديين بعملية التحديث والتطوير التي تقوم بها المملكة في ظل رؤية 2030 للإصلاح والتطوير.

دعم حساب المواطن وأسعار البنزين

يتساءل البعض أسعار البنزين في السعودية هل سيكون لها نصيب من المبالغ التي سيتم صرفها بالدفعة 41، حيث سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة يوم 10 أبريل ويتم صرف الدفعة 41 من الدعم يوم 11 أبريل، فهل سيتم تعديل الدعم بما يتوافق مع الأسعار الجديدة للبنزين، هذا ما سنعرفه خلال الساعات القليلة القادمة، بعد إعلان شركة أرامكو السعودية عن التحديثات الجديدة لسعر البنزين.