خدمات وزارة الموارد البشرية للمواطنين وقرار قصر العمل علي السعوديين

خدمات وزارة الموارد البشرية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، فوزارة الموارد البشرية تم إنشاؤها من أجل تقديم خدمات مدنية للمواطنين في المملكة، حيث هناك العديد من الخدمات والقرارات التي تقدم للمواطنين سواء سعوديين أو وافدين، فهي تسعي دائما لتقدم ما يستفاد منه المواطنين بالمملكة، فتلك الوزارة تقوم بالجمع بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية في المملكة، وسوف نقدم عن طريق موقعنا تلك الخدمات لنسهل علي العديد من المواطنين بالمملكة للاستفادة منها.

خدمات وزارة الموارد البشرية

فإن الوزارة تقدم الكثير من الخدمات عبر موقعها الرسمي ليتمكن المواطنين السعوديين والوافدين من الاستفادة، فإنها تقدم مساعدات وإعانة أهلية للمواطنين مثل تقديمها لرابط حجز موعد إلكتروني، حيث بعض الخدمات تكون كالتالي:

خدمة تجديد رخصة العمل.

يقوم بتعديل بيانات التقاعد.

تقدم خدمة تحديث بيانات العامل.

قيام المواطن بتفويض إلكتروني.

قرار قصر العمل علي السعوديين بالمملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية اليوم عن قرار قصر العمل علي المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت أن ذلك القرار يهدف إلي رفع وزيادة نسبة التوطين في كافة الأنشطة والمهن بأي مجمعات تجارية مغلقة أو منفذ بيع سواء سوق بالمراكز الكبري أو مطاعم ومقاهي، وهناك بيان يوضح جميع التفاصيل كالتالي.

ساعات العمل في شهر رمضان

ذكرت وزارة الموارد البشرية ساعات العمل في المملكة العربية السعودية أثناء شهر رمضان الكريم، حيث أوضحت الوزارة أن العمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وسوف يكون لمدة ستة (6) ساعات، وأكدت علي أمية وضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار تلك الجائحة، كما أنها قامت بتذكير المواطنين بالصدقات عن طريق المنصة الوطنية للتبرعات لضمان وصولها للمستحقين.

خطوات استخراج أو تجديد رخصة العمل

ذكرت وزارة الموارد البشرية أنها تقدم خدمة للوافدين بالمملكة وهي خدمة إصدار أو تجديد رخصة العمل، فهي تعتبر موافقة من الوزارة للعامل بوجوده في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، كما أنها من متطلبات تجديد الإقامة للعامل بالمملكة، وأوضحت الوزارة خطوات تنفيذ تلك الخدمة لأي مواطن وافد بشكل إلكتروني كالتالي:

تسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية لخدمات الوزارة.

الضغط علي اختيار خدمة إصدار أو تجديد رخصة العمل.

يقوم بإدخال البيانات وإضافة الوافدين المطلوب استخراج الرخصة الخاصة بهم.

الضغط علي أيقونة إرسال بعد اختيار العمال، ثم يظهر رقم السداد.

سداد الرسوم يكون عن طريق البنوك من خلال رقم السداد.

خدمة لتسوية النزاعات العمالية

فإن المواطنين يقوموا بالعديد من الخلافات والنزاعات بينهم، لذلك تقدم لهم خدمة لتسوية أي نزاع بشكل ودي، فتلك الخدمة عبارة عن تقديم حلول بهدف إرضاء جميع الأطراف في النزاع، كما أن تضع شروط للاستفادة من الخدمة، وهي أن يكون العامل المدعي غير مضاف في العمالة المنزلية بالمملكة العربية السعودية، كما أنها أوضحت رحلة العميل للحصول علي خدمة التسوية الودية، وللاستفادة لابد من القيام بالتسجيل بالبوابة الإلكترونية للوزارة.

تطبيق إلغاء نظام الكفيل في المملكة

أصدرت الموارد البشرية في شهر نوفمبر الماضي قرار بإلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، حيث أن العديد من المواطنين الوافدين العاملين بالمملكة العربية السعودية يستفيدوا من هذا القرار، حيث أن الوزارة أعلنت عن قيامها بمبادة لتحسين العلاقات التعاقدية بين صاحب العمل والموظف العامل الوافد بالمملكة، فهذا القرار يقدم ثلاث خدمات للمواطنين العاملين بالمملكة بالقطاع الخاص وهي كالتالي: