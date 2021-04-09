يوتيوب كيدز في السعودية باللغة العربية للاطفال youtube kids

يوتيوب كيدز في السعودية باللغة العربية فقد يبحث الكثير من الآباء عن طريقه للدخول إلى يوتيوب كيدز على الهاتف للأطفال، فهو تطبيق جديد أطلقته شركة YouTube التابعة لشركة جوجل بشكل رسمي، حيث يعتبر نسخة أصلية من الشركة ولكنها منفصلة عن منصة اليوتيوب الأخرى، وخاص بالأطفال.

يوتيوب كيدز في السعودية باللغة العربية

يمكنك الحصول على يوتيوب كيدز في السعودية باللغة العربية بشكل مباشر عبر youtube kids فهو من أشهر التطبيقات المخصصة لتقديم محتوى الأطفال، ويقدم الكثير من القنوات التي تعرض مقاطع الفيديو التي يفضلها الأطفال من الفئات العمرية المختلفة، وهو مناسب بالنسبة للجميع.

حيث أنه يتميز بالرقابة المستمرة حتى لا يتعرض الطفل إلى مشاهدة مقاطع الفيديو غير اللائقة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى أثناء مشاهدة أفلام الكرتون أو مقاطع اليوتيوب، لذلك يستطيع الآباء التحكم بشكل جيد في القنوات التي يشاهدها الطفل من خلال تطبيق يوتيوب كيدز.

مميزات يوتيوب كيدز

هناك الكثير من المميزات التي تتوفر في التطبيق الرسمي يوتيوب كيدز في السعودية باللغة العربية المخصص للأطفال، وذلك من خلال التالي:

التطبيق مجاني لا يحتاج لأي رسوم اشتراك.

لا يوجد في التطبيق إعلانات مزعجة للأطفال أثناء مشاهده مقاطع فيديو.

يتوافق إصدار التطبيق مع جميع أنواع الهواتف سواء كانت الايفون أو الاندرويد.

يتميز بتصميمه البسيط المناسب للأطفال، ويشبه تطبيق اليوتيوب العادي.

يوفر إمكانية إنشاء حساب بواسطه التطبيق، ومشاركة مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

يقدم محتوى جيد للأطفال حسب الفئات العمرية المختلفة.

يستطيع الآباء تحديد مقاطع الفيديو التي يشاهدها الطفل.

رابط يوتيوب كيدز باللغة العربية في السعودية

يمكنك الحصول على تطبيق يوتيوب كيدز باللغة العربية في السعودية بكل سهولة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات عبارة عن التالي:

يتم الحصول على تطبيق يوتيوب كيدز باللغة العربية على جميع أنواع الهواتف المختلفة.

يتم ضبط الإعدادات بواسطه ولي الأمر من خلال إدخال تاريخ الميلاد، وقراءة التحذيرات.

إنشاء ملف خاص بالطفل يستطيع تسجيل الدخول من خلاله لمشاهدة مقاطع الفيديو.

يتم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية مشاهدة مقاطع فيديو المناسبة للطفل.

يتميز يوتيوب كيدز في السعودية باللغة العربية فهو مناسب لجميع الفئات العمرية للأطفال، ويقدم محتوى جيد ويمنع الطفل من مشاهدة مقاطع الفيديو غير لائقة، كما أنه يتميز بسهولة الاستخدام ويشبه التطبيق الأصلي.