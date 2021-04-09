أخبار اليمن : بدء صرف نصف راتب في صنعاء عبر مكاتب البريد

بدء صرف نصف راتب في صنعاء عبر مكاتب البريد
دعت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المتقاعدين المدنيين إلى التوجه لمكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات، لاستلام نصف المعاش التعاقدي لشهر مارس 2018م.
وأكد رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الصرف .. مبيناً أنه تم ضخ المبالغ النقدية للبريد تمهيداً لصرف النصف الأول من معاش شهر مارس 2018 ابتداءً من يوم أمس الخميس.
وأشار إلى حرص الهيئة وفروعها بالمحافظات على بذل الجهود وتسخير الطاقات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بشريحة المتعاقدين والتخفيف من معاناتهم من خلال توفير السيولة اللازمة لصرف 50 بالمائة من معاشات المتقاعدين المستحقة والتي تأخر موعد سدادها نتيجة الحرب الاقتصادية الممنهجة على اليمن من دول تحالف العدوان.
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