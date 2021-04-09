صحيفة بريطانية: توقعات بحضور الأمير هارى جنازة دوق أدنبره

جدة - نرمين السيد - قال مصدر لصحيفة "The Post Friday" البريطانية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يحضر الأمير هارى جنازة جده الأمير فيليب فى المملكة المتحدة، وذلك فى أول عودة له إلى أرض الوطن منذ أن ترك العائلة الملكية الشهيرة.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، أوضح المصدر، أنه من غير الواضح ما إذا كانت ميجان ماركل الحامل - والتى من المقرر أن تضع طفلهما الثانى فى أوائل الصيف - ستنضم إلى هارى، على الرغم من أنها تريد أن تكون بجانبه.

وأضاف أن قدرة ميجان على الطيران لمدة 12 ساعة تقريبا من محل إقامتها فى كاليفورنيا إلى إنجلترا ستعتمد على أوامر طبيبها وتوجيهات شركة النقل الجوى، إلا أنه من غير المتوقع أن يفوت هارى جنازة دوق أدنبره.

وأوضح مصدر فى الأسرة الملكية البريطانية أن هارى سيكون موجودا بغض النظر عن الصعوبات بين الزوجين والعائلة الملكية.

وتأتى عودة هارى المتوقعة إلى وطنه بعد انفصاله عن العائلة الملكية فى يناير 2020 - وبعد أسابيع من مقابلته وزوجته المفاجئة مع أوبرا وينفرى التى عصفت بقصر باكنجهام.

وفى الجلسة التى استمرت ساعتين بدون قيود، كشفت ماركل أن شخصًا ما فى العائلة المالكة تساءل عن مدى لون بشرة ابنهما آرتشى.

ومن المتوقع أن يحضر جميع كبار أعضاء العائلة المالكة جنازة الأمير فيليب فى قلعة وندسور وسط جائحة كوفيد-19، فى كنيسة سانت جورج التى شهدت زواج هارى وميغان فى عام 2018.