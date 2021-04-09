جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" نقلا عن مصادر لها، اليوم الجمعة، نجاة حازم الأعرجى ممثل مقتدى الصدر من محاولة اغتيال فى بغداد.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" نقلا عن مصادر لها، اليوم الجمعة، نجاة حازم الأعرجى ممثل مقتدى الصدر من محاولة اغتيال فى بغداد. وفى 9 فبراير الماضى، قرر الصدر تعيين، الأعرجى، ممثلاً عنه لإدارة محافظة البصرة.

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