بجسد هزيل وذاكرة مفقودة.. معاناة أسير فلسطينى بعد 17 عاما فى سجون الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وعلقت الهيئة على المقطع قائلة: "بجسد هزيل وذاكرة مفقودة.. هكذا استقبل الأسير المحرر منصور الشحاتيت حريته بعد 17 عاما من الاعتقال فى سجون الاحتلال الاسرائيلى.. حتى أنه لم يتعرف إلى أمه التى انتظرته.. هذا ما ورثه من التعذيب والعزل الانفرادى لسنوات طوال".

واستجاب الرئيس الفلسطينى محمود عباس لمناشدة علاج الأسير المحرر منصور الشحاتيت، ووجه وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم له بشكل فورى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ويعانى الأسير المحرر الشحاتيت من أمراض نفسية وعصبية، حيث تعرض خلال اعتقاله للتعذيب الشديد والعزل الانفرادى لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعدد كبير من ذويه وإخوانه، فى مشهد أبكى جميع من كانوا فى استقباله.

وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت أمس الخميس عن الشحاتيت وهو من بلدة دورا بمحافظة الخليل، بعد قضائه 17 عاما فى السجون الإسرائيلية.