قسط بأقل راتب وبدون كفيل مبالغ تمويلية كبيرة بأقساط ميسرة للسعودي والمقيم

قسط بأقل راتب وبدون كفيل عرض تمويلي تقدمه شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وإجراءات سهلة لاستكمال الطلب ، وقد احتلت شركة اليسر للإجارة والتمويل المرتبة الأولى بين شركات الإجارة والتمويل في المملكة وباتت الأختيار الأول لدي الكثير من العملاء الراغبين في الحصول على منتجات تمويلية بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة تتناسب مع الراتب الشهرى ، كما تقوم الشركة بدور ريادي فى القطاع الاقتصادي السعودي وذلك من خلال تقديم برامج تمويلية مبتكرة تتوافق مع احتياجات الأفراد والشركات بالمملكة.

قسط بأقل راتب وبدون كفيل مع شركة اليسر للإجارة والتمويل

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد في المملكة العربية السعودية عرض قسط بأقل راتب وبدون كفيل مبالغ تمويلية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً وذلك من خلال شروط ميسرة وإجراءات سريعة كما توفر الشركة التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل وتتماشي مع جميع الإلتزامات المالية للمتقدم بالطلب ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم خصائص التمويل الشخصي الذي تقدمه شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل. منتج تمويلي مصمم بصيغة التورق المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن للأفراد من كافة الجنسيات داخل المملكة والعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الحصول على تمويل شخصي سريع بمبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي من خلال إجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء. يتميز تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بهامش ربح تنافسي. خيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تصل حتى 60 شهر.

وقد أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بالتقسيط وبدون كفيل من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للتمويل وتعبئة نموذج الطلب بجميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

كما يمكن للراغبين في طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل التقديم على الطلب من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتواجده داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن عمر المتقدم بالطلب لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وذلك للاستفادة من المنتج. إذا كان المتقدم من المتقاعدين يشترط ألا يزيد عمره عن 70 سنة. الراتب الشهري للمتقدم بالطلب سعودي الجنسية يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من المنتج. إذا كان المتقدم من المقيمين فيشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 6000 ريال سعودي. مدة الخدمة في العمل للمتقدم السعودي يجب ألا تقل عن 3 أشهر وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل. إذا كان المتقدم من المقيمين فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ستة أشهر وذلك للحصول على المنتج.

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