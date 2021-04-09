كيف اسجل في الدعم السكني الجديد ..طريقة تقديم الطلب وشروط التسجيل

كيف اسجل في الدعم السكني الجديد، للحصول علي الوحدة السكنية الملائمة المقدمة من وزارة الإسكان والتي حددت بعض الضوابط والأليات للاستفادة المتقدم من الدعم السكني والتي من أهمها أن تكون ظروف المتقدم متوافقة مع شروط الوزارة في المتقدمين، حيث تقدم الوزارة العديد من المبادرات السكنية للمواطنين مثل مبادرة التمويل السكني للمدنيين ومبادرة الدعم السكني للعسكريين ومنسوبي التعليم، بالإضافة إلي مبادرة ترميم المساكن، والذي يأتي في سعي الوزارة في تحقيق مستهدف الدولة في عملية التنمية 2030م.

تتم آلية التسجيل في الدعم السكني علي مرحلتين المرحلة الأولي هي التسجيل في منصة سكني والمرحلة الثانية هي تقديم طلب الدعم السكني.

المرحلة الأولي: التسجيل في منصة سكني.

الدخول علي منصة الخدمات الإلكترونية سكني. تسجيل بيانات الهوية الوطنية. تسجيل بيانات تاريخ الميلاد. النقر على”التحقق”. تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بحسابك في المنصة. تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك ورمز التفعيل.

المرحلة الثانية: تقديم طلب الدعم السكني

بعد إنهاء عملية التسجيل في منصة سكني يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي منصة سكني.

الضغط علي أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).

الضغط علي الموافقة علي الشروط والأحكام.

القيام بالإجابة علي التساؤلات التي تجدها أمامك.

التأكد جيداً من صحة البيانات والمعلومات التي قمت بسجيلها.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل لطلب الدعم السكني ستظهر إليك رسالة مكتوب بها (انك مؤهل للحصول على الدعم السكني).

يجب عليك التعرف جيدا علي شروط الدعم السكني كي تتمكن من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها وزارة الإسكان مثل الحصول على الأراضي السكنية المجانية، والكثير من الخدمات الأخري مثل الدعم السكني للمدنيين والعسكريين ومبادرات الدعم السكني الجديدة والتي شملت إعفاء بعض الحالات من السداد.

حددت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدة شروط يجب توافرها في المواطنين للحصول علي الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان، حيث جاء ابرز هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون المتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم لطلب الدعم يتجاوز 25 عام.

يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك المسكن الملائم للحياة الطبيعية.

يجب استيفاء شرط الأسرة.

يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق واستفاد من الدعم السكني من قبل.

يجب أن لا يكون احد أفراد الأسرة قد استفادة من الدعم السكني أو يمتلك مسكن ملائم خلال أخر 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من احد برامج الدعم السكني المقدم من الحكومة السعودية.

في الختام إذا توافقت ظروفك مع الشروط المعلنة يمكنك التسجيل في الدعم السكني الجديد، واذا كنت بحاجة للمساعدة فنحن نسعى جاهدين لخدمتك سجل تعليقك اسفل مقالنا هذا (كيف اسجل في الدعم السكني الجديد) وفريق الدعم سيرد عليك في اسرع وقت ممكن.

