خصومات وهدايا مثيره علي هواتف سامسونج 5g من جرير

هواتف 5g من جرير من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة السعودية والتي أعلنت عنها مكتبه جرير عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال العديد من المواطنين السعوديين أيضا عن عروض تليفزيونات سكاي وورث و عروض رمضان التي تم الإعلان عنهم حديثا بالمملكة والتي يمكن للمواطنين السعوديين بالحصول عليهم بكل سهول، كما سوف نوضح لكم العروض علي هواتف 5g التي أعلنت عنهم المكتبة بالتفصيل من خلال هذه المقالة الأتية.عروض هواتف سامسونج من جرير
أعلنت مكتبه جرير عن العروض والتي شملت باقة من اهم الهواتف الحديثة التي شملها العرض والتي حازت علي خصومات مثيره وهدايا مجانيه، كما أعلنت أيضا المكتبة عن كيفيه شراء المنتجات والحصول علي العروض بالتقسيط المريح والتي يمكن الحصول عليها من خلال صفحه المكتبة.عروض هواتف سامسونج
والآن سوف نعرض عليكم اهم عروض سامسونج من مكتبه جرير والتي شملتها العروض والخصومات من خلال التالي:
- سامسونج جالكسي آس 20 ألترا بسعة 128 جيجا باللون الأسود و اللون الرمادي و اللون الأبيض بسعر 3299 ريال بدلا من 5039 ريال.
- سامسونج جالكسي آس 20 بلس بسعة 128 جيجا باللون الأحمر و اللون الرمادي و اللون الأسود و اللون الأزرق بسعر 2499 ريال بدلا من 4159 ريال.
- سامسونج جالكسي آس 20 أف أي بسعة 128 جيجا باللون الوردي و اللون الأحمر و اللون الأخضر و اللون الأزرق بسعر 2249 ريال بدلا من 2999 ريال وهدايا مجانيه بقيمه 850 ريال وضمان سنتين.
- سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة 256 جيجا باللون الأسود و اللون البرونزي و اللون الأبيض بسعر 3799 ريال بدلا من 5149 ريال.
أعلنت مكتبه جرير عن الهواتف الحديثة والتي شملت باقة من اهم والمع الهواتف والتي سوف نعرضها لكم بالهدايا والعروض من خلال الأتي:
- سامسونج جالكسي أس 21 بسعة 256 جيجا باللون الأرجواني و اللون الفضل و اللون الأسود بسعر 2999 ريال بدلا من 4199 ريال وهدايا بقيمه 1989 ريال وضمان سنتين.
- سامسونج جالكسي آس 21 بسعة 128 جيجا باللون الأسود و اللون الأرجواني و اللون الفضي بسعر 3899 ريال بدلا من 3999 ريال وهدايا بقيمه 1989 ريال.
- سامسونج جالكسي آس 21 ألترا باللون الأسود و اللون الفضي بسعر 4999 ريال بدلا من 5399 ريال وهدايا بقيمه 1588 ريال وضمان سنتين.
- سامسونج جالكسي أس 21 ألترا بسعة 512 جيجا باللون الفضي الفانتوم بسعر 5499 ريال بدلا من 5899 ريال وهدايا بقيمه 1588 ريال وضمان سنتين.
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هواتف 5g من جرير من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة السعودية والتي أعلنت عنها مكتبه جرير عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال العديد من المواطنين السعوديين أيضا عن عروض تليفزيونات سكاي وورث و عروض رمضان التي تم الإعلان عنهم حديثا بالمملكة والتي يمكن للمواطنين السعوديين بالحصول عليهم بكل سهول، كما سوف نوضح لكم العروض علي هواتف 5g التي أعلنت عنهم المكتبة بالتفصيل من خلال هذه المقالة الأتية.عروض هواتف سامسونج من جرير
أعلنت مكتبه جرير عن العروض والتي شملت باقة من اهم الهواتف الحديثة التي شملها العرض والتي حازت علي خصومات مثيره وهدايا مجانيه، كما أعلنت أيضا المكتبة عن كيفيه شراء المنتجات والحصول علي العروض بالتقسيط المريح والتي يمكن الحصول عليها من خلال صفحه المكتبة.عروض هواتف سامسونج
والآن سوف نعرض عليكم اهم عروض سامسونج من مكتبه جرير والتي شملتها العروض والخصومات من خلال التالي:
- سامسونج جالكسي آس 20 ألترا بسعة 128 جيجا باللون الأسود و اللون الرمادي و اللون الأبيض بسعر 3299 ريال بدلا من 5039 ريال.
- سامسونج جالكسي آس 20 بلس بسعة 128 جيجا باللون الأحمر و اللون الرمادي و اللون الأسود و اللون الأزرق بسعر 2499 ريال بدلا من 4159 ريال.
- سامسونج جالكسي آس 20 أف أي بسعة 128 جيجا باللون الوردي و اللون الأحمر و اللون الأخضر و اللون الأزرق بسعر 2249 ريال بدلا من 2999 ريال وهدايا مجانيه بقيمه 850 ريال وضمان سنتين.
- سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة 256 جيجا باللون الأسود و اللون البرونزي و اللون الأبيض بسعر 3799 ريال بدلا من 5149 ريال.
أعلنت مكتبه جرير عن الهواتف الحديثة والتي شملت باقة من اهم والمع الهواتف والتي سوف نعرضها لكم بالهدايا والعروض من خلال الأتي:
- سامسونج جالكسي أس 21 بسعة 256 جيجا باللون الأرجواني و اللون الفضل و اللون الأسود بسعر 2999 ريال بدلا من 4199 ريال وهدايا بقيمه 1989 ريال وضمان سنتين.
- سامسونج جالكسي آس 21 بسعة 128 جيجا باللون الأسود و اللون الأرجواني و اللون الفضي بسعر 3899 ريال بدلا من 3999 ريال وهدايا بقيمه 1989 ريال.
- سامسونج جالكسي آس 21 ألترا باللون الأسود و اللون الفضي بسعر 4999 ريال بدلا من 5399 ريال وهدايا بقيمه 1588 ريال وضمان سنتين.
- سامسونج جالكسي أس 21 ألترا بسعة 512 جيجا باللون الفضي الفانتوم بسعر 5499 ريال بدلا من 5899 ريال وهدايا بقيمه 1588 ريال وضمان سنتين.
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