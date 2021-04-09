الداخلية السعودية تُعلن تطبيق غرامة عمرة رمضان 1442 والصلاة بالحرم المكي بدون تصريح

غرامة عمرة رمضان 1442 بدون تصريح أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق غرامة مالية كبيرة على القيام بالعمرة للعام الحالي 1442 بدون تصريح، حيث صرح مصدر مسئول بالوزارة عن الألية الخاصة بتوقيع تلك الغرامة على المحالفين لشروط وضوابط أداء العمرة، ويتم تطبيق غرامة أداء عمرة رمضان بدون تصريح على الجميع، سواء مواطنين سعوديين أو مُقيمين، وبذلك تهيب وزارة الداخلية بالالتزام واستخراج التصاريح الخاصة بأداء عمرة رمضان، وذلك تجنباً لتطبيق الغرامة على من يخالف ذلك.

غرامة عمرة رمضان 1442 والصلاة بالحرم المكي بدون تصريح

هذا وقد تم تقدير الغرامة بمبلغ 10 ألف ريال سعودي، وذلك بواقع غرامة بمبلغ 10,000 ريال سعودي، وكذلك سيتم توقيع غرامة مقدارها ألف ريال سعودي لكل من يحاول دخول الخرم الشريف بدون تصريح.

تطبيق غرامة عمرة رمضان 1442 والصلاة في الحرم بدون تصريح

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية مُمثلة في وزارة الداخلية قد اعتمدت غرامة عمرة رمضان 1442 والصلاة بالحرم بدون تصريح ومخالفات التنظيم الوقائي سواء لأداء العُمرة أو الصلاة في الحرم المكي، وذلك تنفيذا للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك في إطار المحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، حيث حددت الحكومة السعودية الطاقة الاستيعابية الأمنة بالخرم المكي الشريف وساحته، وبهذا فقد تقرر تطبيق الغرامة على المخالفة النظامية بهذا الشأن.

استمرار تطبيق غرامة العمرة بدون تصريح حتى زوال الجائحة

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق تلك الغرامة سيكون مستمر لحين زوال الجائحة، وإعلان ذلك بصورة رسمية، وعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل الجائحة، وبناء على ما سبق، تهيب وزارة الداخلية السعودية بمواطنيها والُقيمين على أراضيها الالتزام بالشروط والضوابط والتعليمات المُعلنة رسميا من قبل الوزارة، وعلى كل من يرغب في أداء عمرة شهر رمضان، أو الصلاة في الحرم المكي الشريف، عليه أولاً استخراج ترخيص بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية السعودية أكدت التنفيذ الصارم لتلك القرارات، حيث ستضع الوزارة إمكانياتها ورجال الأمن لمباشرة مهامهم الشرطية في مراكز الضبط الأمن، وكذلك في الممرات والمواقع المؤدية إلى المنطقة المركزية بمحيط الخرم الشريف وساحته، وذلك للحيلولة لأي محاولة من قبل المواطنين والمُقيمين لخرق التنظيمات الخاصة بأداء العمرة والصلاة.