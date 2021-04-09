رمضان اللبنانيين مع أزمة الدولار.. ارتفاع "جنوني" للأسعار

يستقبل اللبنانيون شهر رمضان هذا العام في ظل أزمة الدولار، التي أدت إلى إغلاق المؤسسات والمحلات التجارية، وتعليق معظم الأعمال، ما فاقم من أزمة اقتصادية هي الأسوأ بتاريخ لبنان.

وأدى تفاقم الأزمة المالية، التي تأثرت بانهيار العملة المحلية، إلى تسجيل ارتفاع متواصل وغير مسبوق بأسعار المواد الغذائية والأساسية بالأسواق، مما انعكس سلبًا على قدرة اللبنانيين الشرائية.

ويتساءل لبنانيون عن حالهم في رمضان هذا العام في ظل تعليق الموائد الرمضانية في المطاعم، وتوقف عروض الفنادق، والغياب التام للحسومات بمحلات الحلويات، وعدم ضبط الارتفاع الجنوني للأسعار، إضافة إلى تبدل العادات العائلية، كالزيارات الرمضانية والتجمعات.

علياء نابلسي (43 عامًا)، وهي مربية منزل، قالت لـ"دوت الخليج": "للأسف رمضان هذا العام يأتي في ظروف صعبة جدا، فبعد الأوضاع السيئة التي كنا نمر بها أتتنا كورونا وغلاء الأسعار وتوقف الأعمال، والمشاجرات في السوبرماركت.. في الأيام السابقة كنا نحاول التوفير، لكن مع حلول رمضان نحن بحاجة لشراء حاجاتنا الأساسية التي تغاضينا عنها سابقًا".

وتساءل المواطن سليم العانوتي بالقول: "قد تكون أوضاعنا أفضل من آلاف العائلات الفقيرة، التي لا يوجد فيها رغيف خبز لأكله، فمن سينظر إلى هؤلاء الناس ومن سيساعدهم".

لا شك بأن مأساة اللبنانيين هذه اختصرتها نشرة "الدولية للمعلومات" في تقريرها الصادر قبل يومين، وأشارت فيها إلى تراجع في صناعة حلوى العيد في لبنان، فمن خلال عيّنة صغيرة مؤلفة من 100 أسرة من الطائفة المسيحية ااحتفلت نهاية الأسبوع الماضي بعيد الفصح، تبيّن التالي: 45 في المئة من العائلات لم تصنع حلوى العيد هذا العام - 35 في المئة‏ من العائلات صنعت حلوى بكلفة أقل، إذ استبدلت حلوى الفستق الحلبي والجوز، بالحلوى بالتمر أو بالسكر فقط - 15 في المئة من العائلات لم تغيّر العادة، إنما صنعت حلوى بكميات أقل بنسبة 25 إلى 50 في المئة - 5 في المئة من العائلات لم تُبدِّل عادتها، واستمرت بتصنيع الحلوى بالكمية والنوعية ذاتهما، كما في الأعوام السابقة.

وتعني هذه الأرقام أن 95 في المئة من العائلات اللبنانية بدّلت عاداتها خلال العيد. أما محال بيع الحلوى، فتراجع بيعها خلال فترة العيد هذه السنة بنسبة 45 في المئة مقارنةً بفترة العيد في العام الماضي.

جولة في بيروت

وللاطلاع على أسعار بعض الحلويات المفضلة في العاصمة بيروت، جال موقع "دوت الخليج" في شوارع العاصمة اللبنانية التي بدأت معظم متاجر الحلويات فيها تقفل، وتوقف عند أبرز مصانعها التي اعتادت جذب الصائم وكانت في مثل هذه الأيام تتألق بالزينة، فكانت المفاجأة عند المداخل، يافطة معلقة تحمل الشعار التالي: "حلويات الداعوق، داعوقية 100 ألف ليرة لبنانية شكراً رياض سلامة شكراً زعماء لبنان".

هذا المصنع الذي يحمل اسم كنية صاحبه هو محط انتباه وجذب للصائم في العاصمة اللبنانية، أبوابه مشرعة منذ أكثر من خمسين عاما.

وجرت العادة أن يقف شرطي السير أمامه قبل كل إفطار رمضاني كي لا يتسبب بازدحام في المنطقة المتواجد فيها.

وفي الحديث مع الحاج البيروتي محمد خير الداعوق، صاحب أبرز الحلويات اللبنانية العربية الشهيرة في بيروت "داعوقية"، قال لموقع" دوت الخليج": "مهما قست الظروف لم أتوقف عن العمل. نمر بأيام صعبة والأسباب عديدة.. غلاء الدولار الفاحش وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على المواد الأساسية أبرزها الفستق الحلبي ناهيك عن فقدان العملة من بين أيدي المواطن وهي غير متوفرة وإذا وجدت بقيت في المصارف، وحده من يحمل الدولار الأميركي هذه السنة يستطيع شراء الحلوى وهؤلاء باتوا قلة في لبنان".

وأضاف الداعوق: "حركة السوق خفيفة جدا فيما يخص الحلويات فبعد أن كان كيلو الداعوقية على سبيل المثال بـ16 دولار (أي 24 ألف ليرة لبنانية ) صار اليوم بـ8 دولارات (أي ما يوازي المئة ألف ليرة لبنانية)".

وفي إشارة إلى اليافطة المعلقة عند المدخل قال الداعوق: "وحدها تكفي، فهي تتحدث عما يقوله قلب المواطن"، مبرزا أن "مادة الفستق الحلبي باتت باهظة الثمن، حيث يبلغ الكيلو الواحد منها 200 ألف ليرة لبنانية وهي مادة أساسية في الداعوقية وغيرها"، مؤكدا أنه "لن يقفل المصنع وواجهاته الملونة مهما صعبت الظروف".

ضرورة للصائم

وشددت خبيرة التغذية ريان فراشة لـ"دوت الخليج" على ضرورة تناول جزء من الحلويات خلال شهر رمضان لتزويد الصائم بالطاقة.

وحددت كحد أقصى 3 أيام من الأسبوع يتناول خلالها كميات قليلة (قطعة واحدة من دون قطر).

كما شجعت فراشة على صناعة الحلويات المنزلية، ونصحت بتناول 3 حبات من التمر واستبداله بالحلويات الجاهزة للتزود بالطاقة.