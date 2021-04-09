موسكو: بايدن أعلن ثمن الخوف الأمريكى من روسيا والصين

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قالت زاخاروفا: "ببساطة، قد فتح الصندوق.. البيت الأبيض أعلن سعر الخوف من روسيا والسينوفوبيا".
وكتبت زاخاروفا على "فيسبوك": "تدمير العلاقات مع روسيا والصين سيكلف دافعى الضرائب الأمريكيين 715 مليار دولار إضافية، وهذا إضافة إلى ديون الحكومة الأمريكية التى ارتفعت فى سبتمبر 2020 إلى 26.9 تريليون دولار".
وتابعت: "المعلومات تفيد بأنه من المفترض أن تغطى هذه الأموال وبين أمور أخرى، النشاط المضاد للصين وروسيا، فضلا عن تحديث الردع النووى".
وورد فى بيان عن البيت الأبيض فى وقت سابق اليوم، أن "الرئيس بايدن طلب من الكونجرس تخصيص 715 مليار دولار للبنتاجون ضمن ميزانية 2022، ليغطى جزء من هذه الأموال مواجهة الصين وروسيا".
وأشار البيان، إلى أن "الميزانية الإجمالية التى اقترحها بايدن تبلغ 1.52 تريليون دولار".
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