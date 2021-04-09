مندوب ميانمار بالأمم المتحدة يدعو لإقرار حظر جوى وعقوبات على العسكريين

جدة - نرمين السيد - طلب مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة، كياو مو تون، اليوم الجمعة، من مجلس الأمن الدولى إقامة "منطقة حظر جوى" فى ميانمار لوقف غارات النظام وفرض عقوبات دولية على العسكريين.





وكان مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة، قد أقالته المجموعة العسكرية الحاكمة، لكنه لا يزال يمارس مهامه فى نيويورك، بحسب قناة "العربية- الحدث".

وأثناء اجتماع عام غير رسمى لمجلس الأمن مخصص لبحث الوضع فى ميانمار بعد الانقلاب، قال المندوب البورمى: "من فضلكم، من فضلكم، تحرّكوا". وحثّ مجلس الأمن على فرض "عقوبات" على المجموعة الحاكمة تشمل "حظراً على الأسلحة".

وحثت واشنطن، مجلس الأمن الدولى على التحرك بسرعة بشأن ميانمار، وسط دفع دبلوماسى لإصدار قرار للضغط على المجلس العسكرى.

وقالت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن "الجيش يحتاج أن يدرك الكلفة المرتبطة بأفعاله المروعة، استقرار ورخاء المنطقة مرتبطان بإجراءات سريعة"، وتابعت أنّ "الجيش تجاهل تنديداتنا وشكّل اختبارا لمجلس الأمن".

وتساءلت خلال اجتماع لمجلس الأمن: "هل سيتجادل المجلس حول الكلمات فى بيان آخر أم أننا سنعمل لإنقاذ شعب ميانمار؟".

وتتمتع روسيا والصين بحق النقض "الفيتو" وتعارضان فرض عقوبات على الجيش فى ميانمار، رغم أن بكين، الحليف الرئيسى للجيش هناك أعربت عن قلقها المتزايد بشأن عدم الاستقرار الذى يخيم على جارتها.

يأتى هذا بينما رفض المجلس العسكرى فى ميانمار الجمعة استقبال مبعوثة الأمم المتحدة إلى البلاد، رغم الجهود الدولية المتزايدة للتوصل لحل دبلوماسى للأزمة الناجمة عن انقلاب الأول من فبراير.

وتقوم مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر بجولة دبلوماسية فى آسيا فى محاولة لإيجاد حل للأزمة.

وقُتل 614 مدنياً على الأقل على أيدى قوات الأمن خلال التظاهرات بحسب "جمعية مساعدة السجناء السياسيين". كما تم توقيف 2800 شخص.

وتواصل القمع مجدداً صباح الجمعة. وقال مسؤولون فى الأمم المتحدة إن الجيش يستخدم فى شكل متزايد أسلحة ثقيلة بما فى ذلك قذائف صاروخية وقنابل انشطارية ومدافع رشاشة ثقيلة وقناصة.