البنتاجون : إرسال سفننا إلى البحر الأسود أمر روتينى

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى، أن عمليات السفن الحربية الأمريكية فى البحر الأسود "روتينية"، وأن بلاده تنسق هذه الإجراءات مع تركيا بموجب اتفاقية "مونترو"، بحسب قناة "روسيا اليوم".





وقال كيربى خلال مؤتمر صحفى له، إن "العمليات فى البحر الأسود وفى جميع أنحاء منطقة اختصاص القيادة الأوروبية روتينية، ولن أتحدث عن عمليات افتراضية أو مستقبلية.. هذا تطور طبيعى للأحداث بالنسبة للجيش الأمريكى، ونحن بالطبع، ننسق عملية الدخول".

وأضاف: "لا أنوى تأكيد تقارير وسائل الإعلام التركية، فنحن نقوم بانتظام بعمليات فى البحر الأسود، ولا جديد هنا"، مؤكدا أن "الجيش الأمريكى سيبحر ويطير ويتحرك على الأرض حيث مسموح بذلك".

وعلى صعيد آخر، رفض المتحدث باسم البنتاجون إعطاء أى تقييم لعدد القوات الروسية قرب حدود أوكرانيا، قائلا إن الصحفيين يجب أن يوجهوا مثل هذه الأسئلة إلى موسكو.

وطالب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ونظيره الفرنسى جان لودريان، فى وقت سابق اليوم الجمعة، روسيا بوقف "استفزازاتها" فى أوكرانيا.

وحسبما أفادت قناة "العربية" شدد وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا، على دعم سيادة أوكرانيا على أراضيها.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خومتشاك، الأسبوع الماضى، إن روسيا تعزز وجودها العسكرى بالقرب من الحدود فى تهديد لأمن بلاده واتهم موسكو باتباع "سياسة عدوانية" تجاه كييف.

وقال البيت الأبيض، فى بيان أمس الخميس "نقيم أعمال روسيا المزعزعة وسيكون لذلك عواقب كما قال الرئيس بايدن سابقا".

وأضاف البيت الأبيض "قلقون بشأن التصعيد الروسى فى أوكرانيا وروسيا لديها قوات على الحدود أكثر من أى وقت مضى".