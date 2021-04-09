مكافحة الإرهاب فى فرنسا تطلب محاكمة 9 خططوا لمهاجمة مسلمين

جدة - نرمين السيد - طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب فى فرنسا إحالة 9 أعضاء من مجموعة يمينية متطرفة، تسمى نفسها "منظمة الجيش السرى" يشتبه بتخطيطها للاعتداء على مسلمين أو سياسيين، إلى المحكمة.





حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، يعود اتخاذ القرار النهائى فى غضون شهر إلى قضاة التحقيق، ويقبع رئيس المجموعة لوجان نيسين فى السجن الاحترازى.

وتجرى منذ 2017 أربعة تحقيقات أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب على الأقل مرتبطة بتخطيط اليمين المتطرف لأعمال عنف.

وقال إيريك بورليون محامى لوجان نيسين لوكالة فرانس برس: "لم أكن أنتظر سوى ذلك"، مشيرا إلى أن موكله فى الحبس الاحتياطى بتهمة ارتكاب جرم منذ 4 سنوات وأن الإجراء القانونى جاء متأخرا.

وتم حل المجموعة الصغيرة فى أكتوبر 2017 بعد أشهر من توقيف نيسين الذى كان يبلغ من العمر آنذاك 21 عاما.

وتهدف المجموعة إلى إعادة المهاجرين على أساس الترهيب، وكانت تنوى الاعتداء على زعيم "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون، وعلى كريستوف كاستانيه سكرتير الدولة للعلاقات مع البرلمان.

كما ورد ذكر الاعتداءات على مطاعم لبيع الكباب فى مرسيليا وموقع بناء مسجد فيترول الكبير.

وقلل نيسين أمام المحققين من أهمية هذه التهديدات، مؤكدا أن المجموعة تخلت عن هذه المشاريع لافتقارها إلى "القدرات" لتنفيذها.

وأشار إلى أنه كان يريد إثارة "الضجة" فى الأوساط القومية وحصد إشارة "إعجاب" من خلال المنظمة والصفحة التى يديرها على موقع "فيسبوك" لتمجيد الإرهابى النرويجى أندرس برينج بريفيك الذى قتل 77 شخصا فى يوليو 2011.