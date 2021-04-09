اليمن: استئناف الملاحة الجوية فى مطار الريان بحضرموت بعد توقف 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت مسؤولة قطاع النقل الجوى بوزارة النقل ديما عبدالقوى، إن استئناف الملاحة للرحلات الداخلية فى المطار يمثل خطوة مهمة فى إطار جهود واهتمام الوزارة لإعادة تحديث وتطوير قطاع النقل، ضمن خطة تشمل أيضا إعادة تطوير مطار عدن الدولى، بحسب الاتفاق المبرم بين وزارة النقل والبرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن.
وكان رئيس هيئة الطيران المدنى والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد ومدير منطقة اليمنية بمحافظة عدن أكدا الحرص على إعادة تشغيل جميع المطارات فى المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية.
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