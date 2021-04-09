نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية رمضان 2021 قطر – مواعيد الصلوات خلال 30 يوماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان ١٤٤٢ أكثر ما يهم المسلم، لهذا سنتعرف الآن علي إمساكية رمضان 2021 قطر ومواعيد صلاة المسلم بداية من الفجر وحتي العشاء ضمن جدول مواقيت الصلاة طوال الشهر بالكامل، كل عام وانتم بخير، فساعات قليلة وتنطلق أجمل الأيام بالعام، ويقدم الجميع تهنئة رمضان لبعضهم البعض، وكما تعرفنا علي امساكية رمضان ٢٠٢١ في السعودية، سنتعرف عليها بقطر الآن.

امساكية رمضان 2021 في قطر

نوفر عليكم الآن إمساكية شهر رمضان في قطر، بكافة أيام الشهر المبارك للتعرف علي مواقيت الصلاة كاملة، والحصول علي مواعيد شاملة لجميع الصلوات الخمس علي مدار اليوم، ومعرفة وقت السحور، وكذلك وقت الفطور، وكل شئ يخص التوقيتات برمضان.

تعرفنا علي مواقيت الصلاة للمسلم في كافة الأيام من اليوم الأول برمضان، وحتي اليوم الأخير، ويجب عليكم الالتزام بهذه المواعيد خلال صلواتكم في كل يوم وحتي خارج رمضان.

دعاء اليوم الاول من رمضان

أجمل ما يمكن العمل به هو دعاء 1 رمضان، ويجب الإكثار من الأدعية ضمن أدعية شهر رمضان المبارك في كافة الأيام، وذلك لاستجابة الدعاء في هذه الأيام المباركة.

’’اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين’’.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون

على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

تعرفنا معكم علي مواقيت الصلاة، وكذلك إمساكية شهر رمضان المبارك، وذلك خلال امساكية رمضان 2021 قطر.