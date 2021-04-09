إعلان اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر ابريل 2021 من قبل أرامكو

إعلان اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر ابريل 2021 أكثر عمليات البحث في المملكة العربية السعودية تتجة لمعرفة أحدث التغيرات الطارئة علي اسعار البنزين في المملكة خاصة إن عملية تغيير الأسعار تتم في يوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي جديد، لقد تمكنت شركة أرامكو السعودية إن تنال ثقة المواطن السعودي وتحتل المركز الأول في إنتاج الطاقة والوقود في المملكة، والعديد من سكان المملكة من المقيمين والوافدين يبحثون عن التغييرات الشهرية التي تعلن عنها الشركة.

شركة أرامكو السعودية اسعار ابريل 2021

تهتم شركة أرامكو بجودة المنتج وتمييز وتهتم بتقديم جودة عالية للمستهلك في المملكة العربية السعودية، ونتيجة إقتراب اليوم الحادي عشر من شهر ابريل يترقب العديد من المواطنين حول مدن المملكة موعد إعلان شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة لشهر ابريل 2021 والتي قد تتأثر بصورة واضحة عن كافة الأشهر السابقة، وخلال ساعات قليلة من الآن يتم عمل مؤتمر رسمي للأعضاء المسئولين في الشركة لتقديم الأسعار الجديدة لشهر ابريل، علي إن يتم تفعيلها رسميا صباح يوم الأحد إن شاء الله في قطاعات الاستهلاك المختلفة في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

أسعار البنزين الجديدة لشهر ابريل 2021

نقدم لحضراتكم أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية التي يتم تطبيقها في محطات الاستهلاك وهي

بنزين 91 1.9ريال سعودي.

بنزين 95 2.04ريال سعودي.

الديزل 0.52 ريال سعودي.

كيروسين 0.70ريال سعودي.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

والأسعار السابق توضيحها معتمدة منذ الحادي عشر من مارس ولم يتم تفعيل اسعارالبنزين في السعودية لشهر ابريل حتي اللحظة وسوف تعتمد الشركة الأسعار صباح الغد ويتم تفعيلها رسميا صباح الاحد، ونترقب زيادة الأسعار الجديدة للبنزين لشهر ابريل خاصة مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك وسوف يتم الإعلان عن كافة الأسعار الجديدة لشهر ابريل خلال ساعات عبر موقعنا.