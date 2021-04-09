ترقب أسعار البنزين في السعودية 2021 شهر أبريل.. أرامكو aramco ستعلن أسعار الوقود الجديدة خلال سويعات

أكدت شركة أرامكو السعودية أن أسعار البنزين في السعودية 2021 شهر أبريل خلال الساعات القليلة المقبلة من صباح الغد السبت الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري الموافق الثامن والعشرين من شعبان ليتم بدء التطبيق من يوم الأحد القادم، وسيتم تحديد سعر الوقود بناءاً على أسعار الصادرات من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق الأجنبية والعالمية وإجراءات حوكمة تعديل الأسعار للمياه ومنتجات الطاقة التي كانت في السابقة يتم إعادة تسعيرها كل ثلاثة شهور أي ربع سنوى حتى شهر فبراير الماضي 2020م إلا أن تغيرت تلك الآلية وصارت شهرياً.

أسعار البنزين في السعودية 2021 شهر أبريل

من المعروف أن جدول أسعار البنزين في السعودية يتغير في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويُطبق باليوم الحادي عشر من الشهر ذاته، وتشرف شركة أرامكو aramco على هذه العملية بشكل رسمي، وعند تغيير أسعار البنزين يكون هنالك ثلاثة إحتمالات إما أن تزداد أو تنخفض أو تبقى كما هى، وتحرص الحكومة دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين ولذلك تفحص الوقود بشكل دقيق وتختبره قبل أن يحصل عليه المواطن حتى تضمن الجودة العالية له، كما تلبي احتياجات الشاحنات والمركبات بتوفير ما تحتاج إليه من أنواع البنزين المخصصة لها.

سعر البنزين في السعودية لشهر ابريل 2021

كان هناك اختلافاً طفيفاً بين سعر أسعار البنزين لشهر فبراير ومارس الماضي بالإرتفاع الغير مُلاحظ وكان كالتالي:

سعر بنزين 91: 1.9ريال سعودي.

أما سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

بينما سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

وسعر بنزين 95: 2.04 ريال سعودي.

وأخيراً سعر الديزل: 0.52 ريال سعودي.

وسيتم خلال ساعات قليلة من الآن نشر أسعار شهر أبريل الجديدة.