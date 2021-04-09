موعد مباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم والقنوات الناقلة مجانا والترتيب في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الملعب الأولمبي حماد العقربي مباراة الترجي التونسي ضد المولودية الجزائري اليوم السبت الموافق 8 أبريل 2021 في ختام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المقابلة في المجموعة الرابعة التي تشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع فريق الزمالك المصري على ملعبه أمام تونجيت السنغالي في مجموعة تشهد منافسة كبيرة بين الزمالك، والمولودية على التأهل رفقة الترجي غلى دور الثمانية، حيث حسم الفريق التونسي تأهله فعليا إلى ربع النهائي، تاركا كلا من الزمالك والمولودية للتنافس على البطاقة الأخرى من المجموعة التي سيقتنصها صاحب المركز الثاني المتواجد فيه حاليا الفريق الجزائري، وستنطلق مباراة الزمالك وتونجيت في نفس موعد مباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم في الخامسة مساءا بتوقيت الجزائر، والمغرب.

الترجي يستضيف المولودية في مباراة قوية يأمل فيها الفريق الجزائري تحقيق فوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة ستضمن له التأهل فعليا إلى ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراة الزمالك ضد تونجيت، في ظل فارق النقاط الثلاث بين الفريقين، بينما تعادل المولودية مع فوز الزمالك سيؤهل الفريق المصري بسبب تفوقه في نتائج المواجهات المباشرة مع المولودية، حيث يتم اللجوء مباشرة إلى تلك النتائج في حالة تعادل الفريقان في رصيد النقاط، لذا فيأمل الفريق الجزائري الاعتماد على أقدام لاعبيه لحسم التأهل إلى ربع النهائي، بتحقيق فوز لم يتمكن من تحقيقه ضد الترجي التونسي في مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجولة الثانية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب 5 جويلية معقل المولودية، حيث مباراة سجل بلال بن ساحة هدف أول لصاحب الأرض، قبل أن يتعادل عبدالرؤوف بن غيث للضيوف.

الترجي يأمل في تحقيق الفوز ضد المولودية ليكون مسك الختام في مشواره الناجح في دور المجموعات، وللعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد الخسارة خارج ملعبه في الجولة الماضية ضد تونجيت السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد سجله محمد علي بن رمضان في نفس الجولة التي شهدت فوز هام للزمالك أمام المولودية بهدفين دون رد في الجزائر، وقد نجح الترجي في تحقيق الفوز في آخر مبارياته التي خاضها في الدوري التونسي ضد الأولمبي الباجي بهدف نظيف عن طريق محمد علي بن رمضان من ركلة جزاء.

ترتيب مجموعة الترجي والمولودية في دوري الأبطال

5:00 توقيت الجزائر، وتونس.

6:00 توقيت مصر، وليبيا.

7:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، والعراق.

8:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات المشفرة: بي ان سبورت HD4 تعليق: محمد بركات.

القنوات المفتوحة: الوطنية التونسية الأرضية.

موعد مباراة الترجي ومولودية الجزائر اليومالقنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد المولودية