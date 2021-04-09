التحالف يدمر صاروخا بالستيا حوثيا باتجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الجمعة، تدمير تدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية.
ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف قوله إنه "يتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي"، واعتبر التحالف الذي تقوده المملكة المحاولات العدائية الحوثية لاستهداف المدنيين "جرائم حرب".
وقبل ساعات، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.
ودان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا بالستيا باتجاه جازان وطائرة من دون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط.
وأكد العثيمين في بيان، الجمعة، على "إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح"، معتبرا ذلك "جرائم حرب".
وجدد الأمين العام على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
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