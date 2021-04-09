سلطنة عمان تعلن التعامل مع بقعة نفط قرب أحد شواطئها

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة البيئة العمانية فى بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية، إنها تمكنت من التعامل مع بقعة نفط شمال ميناء صحار تقدر مساحتها بحوالى 8 أميال بحرية، دون أن توضح مصدرها.

ونقلت الوكالة عن عبدالله بن سعيد البوصافى أخصائى شؤون بيئة بمركز مراقبة عمليات التلوث بهيئة البيئة، أنه تم رصد بقع نفطية بسيطة منتشرة فى منطقة ميناء صحار تم التعامل معها بموجب خطة الاستجابة للميناء.

وأضاف أنه تم إبلاغ المنشآت الحيوية بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية منشآتها والقيام بعمليات المكافحة فى حال تعرضها لأية بقع نفطية.

وفى سياق متصل، أظهر المسح الجوى الذى نفذه سلاح الجو السلطانى العمانى بقعتين من الزيت على موقعين مختلفين خارج المياه الإقليمية العمانية.

وبحسب المصدر ذاته، كانت البقعة الأولى على بعد ما يقارب (27) ميلا بحريا والثانية على بعد (19) ميلا بحريا شرق ولاية لوى شمالى السلطنة.

وميناء صحار ميناء بحرى صناعى، يقع خارج مضيق هرمز فى الجزء الشمالى من سلطنة عمان، ويبعد 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط.