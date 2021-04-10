موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1442 كم باقي على إيداع الدفعة الـ41 أبريل 2021

نوفر موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي 2021 الدفعة القادمة والدفعات التالية على مدار عام كامل للتعرف على موعد نزول استحقاقات الدفعة الحادية والأربعون لشهر أبريل 2021م، وذلك بعد أن أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن صدور نتائج أهلية دفعة أبريل الجاري للمقبولين للحصول على مبالغ الدعم من برنامج الدعم الحكومي، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني ننشر وقت إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من الدعم، بالإضافة إلى إرفاق رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المقبولين واستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة، كما يمكنكم التعرف على طريقة تسجيل حساب المواطن جديد 1442، والحصول على رقم حساب المواطن للتواصل مع خدمة العملاء.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج حساب المواطن بتوجيهات كريمة لمساعدة الفئات المحتاجة للدعم المادي لمواجهة الأعباء التي قد تنتج عن الإصلاحات الاقتصادية المحتمل وقوعها، وقد أوضحت الوزارة ضوابط الحصول على الدعم المقدم من جانبها عن طريق برنامج حساب المواطن للمواطنين والمواطنات المستحقين والمستحقات.

وقد ورد إلينا العديد من الاستفسارات حول متى نزول حساب المواطن أو متى ينزل دعم حساب المواطن 1442، لذلك قمنا بتوفير موعد نزول حساب المواطن السعودي في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات بالتاريخ الهجري والميلادي في التالي:

الدفعة الـ40 لشهر مارس 2021: يوم الأربعاء بتاريخ 10 مارس 2021 الموافق لتاريخ 26 رجب 1442هـ.

الدفعة الـ41 لشهر أبريل 2021: يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021 الموافق لتاريخ 29 شعبان 1442هـ.

الدفعة الـ42 لشهر مايو 2021: يوم الاثنين بتاريخ 10 مايو 2021 الموافق لتاريخ 28 رمضان 1442هـ.

الدفعة الـ43 لشهر يونيو 2021: يوم الخميس بتاريخ 10 يونيو 2021 الموافق لتاريخ 29 شوال 1442هـ.

الدفعة الـ44 لشهر يوليو 2021: يوم الأحد بتاريخ 11 يوليو 2021 الموافق لتاريخ 1 ذو الحجة 1442هـ.

الدفعة الـ45 لشهر أغسطس 2021: يوم الثلاثاء بتاريخ 10 أغسطس 2021 الموافق لتاريخ 2 محرم 1443هـ.

الدفعة الـ46 لشهر سبتمبر 2021: يوم الخميس بتاريخ 9 سبتمبر 2021 الموافق لتاريخ 2 صفر 1443هـ.

الدفعة الـ47 لشهر أكتوبر 2021: يوم الأحد بتاريخ 10 أكتوبر 2021 الموافق لتاريخ 4 ربيع الأول 1443هـ.

الدفعة الـ48 لشهر نوفمبر 2021: يوم الأربعاء بتاريخ 10 نوفمبر 2021 الموافق لتاريخ 5 ربيع الثاني 1443هـ.

الدفعة الـ49 لشهر ديسمبر 2021: يوم الخميس بتاريخ 10 ديسمبر 2021 الموافق لتاريخ 5 جمادي الأول 1443هـ.

بوابة حساب المواطن الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن بتاريخ 1 مارس 2021م الجاري عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الأربعون الخاصة بشهر رجب 1442هـ، فمن يرغب في الاستعلام عن الأسماء المقبولة ومعرفة قيمة الاستحقاق الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (ca.gov.sa).

كما يمكنكم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية الإلكترونية للتعرف على القيمة المستحقة، إلى جانب استخدام خدمة صوتك مسموع الإلكترونية، والاستعلام عن حساب المواطن ومتابعة الطلبات وإدارة المرفقات وغيرهم.

طريقة تسجيل حساب مواطن جديد

يمكن للراغبين في الحصول على الدعم المالي من برنامج حساب المواطن السعودي التعرف على خطوات التسجيل أو طريقة التسجيل في حساب المواطن خطوة بخطوة من خلال شرح كامل مفصل، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن 1442

يستفيد من الدعم المالي المقدم من جانب برنامج الدعم الحكومي وفق ضوابط أو شروط حساب المواطن المعمول بها فور التسجيل في حساب المواطن وصدور الموافقة كلاً من المواطنين والمواطنات حاملي الجنسية السعودية، وحاملي بطاقات التنقل.

بالإضافة إلى التابعين غير السعوديين ممن تربطهم بالمتقدم صلة قرابة من الدرجة الأولى، وتشتمل هذه الفئة على غير السعودي المتزوج من مواطنة سعودية، وغير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، وأولاد المواطنة السعودية من زوجها غير السعودي.

طريقة تقديم شكوى حساب المواطن بعد التحقق باستخدام الحاسبة التقديرية

في الساعات الأولى من صباح اليوم المحدد لإيداع مبالغ الدفعة الأربعون لشهر مارس الجاري، سيتم تحويل رواتب حساب المواطن السعودي في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، وتتيح بوابة حساب المواطن الإلكترونية إمكانية الدخول إليها والاستعلام عن القيمة المستحقة للمستفيد.

ويمكن التعرف على القيمة المستحقة والتحقق منها بواسطة استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية التي يمكنكم التعرف على طريقة استخدامها من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

وفور التحقق من القيمة المستحقة باستخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن الإلكترونية، والتأكد من الرقم المودع له في الحساب البنكي ومطابقته بالرقم الموجود في بوابة حساب المواطن الإلكترونية، يمكنك التعرف على ما إذا كان هناك فارقاً بين ناتج الحاسبة التقديرية والرقم المودع، وفي حال وجود اختلاف يمكنك تقديم الشكوى على حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

متى نزول حساب المواطن الدفعة الأربعون

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عن المدة المتبقية على صرف وإيداع مبالغ الدفعة الأربعون من برنامج حساب المواطن السعودي، حيث يتبقى على الإيداع في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات اعتباراً من اليوم الاثنين بتاريخ 24 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 8 مارس 2021م (يومان فقط).

تحديث الثلاثاء 9 مارس 2021م: وفقاً لمواعيد الصرف والإيداع المحددة رسمياً من جانب برنامج حساب المواطن لتحويل رواتب المستحقين والمستحقات ممن صدر لهم القبول وقاموا بالاستعلام عن نتائج الأهلية فور صدورها، فمن المقرر أن يتم تحويل رواتب حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات المكتملة طلباتهم مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الغد الأربعاء بتاريخ 10 مارس 2021 الموافق لتاريخ 26 رجب 1442هـ، وتحديداً في تمام الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت السعودية.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الـ41

وفقاً لمواعيد نزول وإيداع حساب المواطن المقررة رسمياً من جانب البرنامج، فمن المقرر أن يتم إيداع مبالغ دعم الدفعة الحادية والأربعون لشهر أبريل 2021م الموافق شهر شعبان 1442هـ في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الدعم الحكومي في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 29 شعبان 1442هـ، وقد تم تأخير موعد الصرف لموافقة يوم الإيداع ليوم السبت.