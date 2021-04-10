“أرامكو” اسعار البنزين في السعودية 2021 شهر ابريل.. موعد إعلان أرامكو عن جدول أسعار الوقود في السعودية

اسعار البنزين في السعودية 2021 شهر ابريل، أعلنت شركة أرامكو السعودية منذ قليل على أن التسعيرة الجديدة لأسعار البنزين في المملكة للشهر الجاري سيتم الكشف عنها خلال ساعات قليلة من صباح يوم غد السبت 10 أبريل وسيتم بدء تنفيذها بداية من اليوم التالي الأحد، وفقاً لإجراءات التغيير منتجات الطاقة الغير متجددة الشهرية التي تتحكم فيها أسعار التصدير من السعودية إلى السوق الأجنبي، وكانت أرامكو قد أعلنت في مطلع العام الماضي 2020 عن تغير آلية تغيير الأسعار وتحويلها من ربع سنوي (كل ثلاث شهور) إلى شهري، وسوف نستعرض ذلك الأمر بشكل تفصيلي خلال السطور التالية من التقرير الحالي.

اسعار البنزين في السعودية 2021 شهر ابريل

ولت الحكومة السعودية مهمة إجراءات الحوكمة لتغيير أسعار البنزين في السعودية، حيث يتم إضفاء تعديل على السعر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يتم تطبيقها في اليوم الحادي عشر من نفس الشهر، وتكون هذه التغييرات إما بالزيادة أو الانخفاض أو ثبات الأثمان كما هى دون تغيير ثم يتم إدراجها في جدول أسعار البنزين في السعودية، وأشارت الشركة على أن كافة أنواع الوقود لابد من إخضاعها إلى الفحص والاختبار والكثير من الإجراءات لضمان جودته قبل أن يصل إلى سيارة المواطن.

سعر البنزين في السعودية 2021

كانت أخر الأسعار التي طرأت على الوقود داخل المملكة العربية السعودية لشهر مارس والتي يتم العمل بها كالتالي:

سعر بنزين 91: 1.9ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

سعر بنزين 95: 2.04 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.52 ريال سعودي.

ويُلاحظ أن الأسعار قد ارتفعت قليلة مضاهاة بشهر فبراير الماضي، ولذلك يترقب المواطنون السعر الجديد للشهر الجاري.

ولازالنا نتابع معكم زوارنا الكرام تقارير شركة أرامكة السعودية التي تعدها في الوقت الحالي حتى تكشف عنها لكافة المواطنين عبر الموقع الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت، لذلك فضلاً وليس أمراً تابعونا لتحديث أخر الأسعار التي لم يعد يفصلنا عنها سوى سويعات قليلة، ومن المرجح أن تشهد إرتفاعاً طفيفاً مثل الشهر السابق.