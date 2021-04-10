ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز سيمبا التنزاني

ترتيب مجموعة الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن التقي في مساء اليوم على استاد القاهرة مع فريق سيمبا التنزاني في تمام الساعة التاسعة، والذي استطاع فريق الأهلي بالفوز ورد إعتبار الهزيمة التي تلقاها الأهلي من الفريق الزامبي في الجولة قبل الماضية، ليصعد فريق سيمبا التنزاني علي رأس المجموعة إلي الدور التالي وبرفقته النادي الأهلي الذي صعد أيضاً في المركز الثاني إلي الدور المقبل.

تعادل الأهلي مع المريخ السوداني من دوري المجموعات في الجولة قبل الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا والفائز بنسختها الأخيرة المارد الأحمر بعد الفوز على فريق الزمالك المصري.

حصد النادي الأهلي المصري في دوري المجموعات 11 نقطة بعد الفوز في 3 مباريات وتعادل بمارتين وهزيمة واحد في المجموعة التي يتصدرها فريق سيمبا التنزاني الذي يواجه فريق فيتا كلوب الكونغولي في نفس التوقيت.

يتصدر فريق سيمبا التنزاني مجموعة الأهلي المصري فيما يأتي الأهلي المصري بالمركز الثاني ويحتل فريق فيتا كلوب الكونغولي المركز الثالث، فيما يأتي المريخ السوداني برصيد نقطتين ليصعد فريق سيمبا التنزاني إلي الدور التالي ويرافقه الأهلي المصري، فيما تأتي الجولة الأخيرة غير حاسمة لبطاقة التأهل، لتكون ترتيب مجموعة الأهلي في أفريقيا قبل الجولة الأخيرة كالتالي



ترتيب المجموعة عدد النقاط سيمبا التنزاني 13 الأهلي المصري 11 فيتا كلوب الكونغولي 7 المريخ السوداني 2

تأتي مواجهات الجولة الأخيرة والتي يسعى فريق الأهلي المصري من زيادة عدد النقاط بعد أن حسم بطاقة التأهل للدور القادم، حيث تتم مواجهات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت المحلي للمباريات، والتي تكون كالتالي:

الأهلي المصري بواجهة سيمبا التنزاني. فيتا كلوب الكونغولي بواجهة المريخ السوداني.

بدأ فريق الأهلي المصري مباراة المريخ السوداني بدفاع منطقة ليستقبل مرمي الأهلي هدف في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب رمضان عجيب، ليبدأ الأهلي المصري سلسلة الهجوم لإدراك التعادل ولكن في الدقيقة 36 يحرز فريق المريخ السوداني الهدف الثاني عن طريق اللاعب سيف الدين بخيت، وبدأ الأهلي المصري محاولات الهجوم المكثف إلي أن جاءت الدقيقة 81 يحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء يحرز منها بدر بنون الهدف الأول، وقبل نهاية المبارة يحرز مدافع الأهلي الآخر ياسر إبراهيم هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، بعد ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والتعادل مع المريخ يصعد الأهلي رسميا للدول المقبل، بدون النظر إلي فوز النادي الأهلي في مبارة اليوم على سيمبا التنزاني والذي أصبح رصيده 11 نقطة.

