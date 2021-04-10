قانونية الملتقى السياسى تنتهى من القاعدة الدستورية للانتخابات فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - ختمت اللجنة القانونیة المنبثقة عن ملتقى الحوار السیاسى اللیبى، اجتماعھا الذى انعقد فى تونس خلال الفترة 7-9 أبریل، بالاتفاق على القاعدة الدستوریة اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسمبر 2021.





وحسبما أوضح بيان للجنة، نشرته قناة "العربية- الحدث"، ستقدم اللجنة ھذه القاعدة الدستوریة مرفقة مع تقریرھا النھائى إلى الملتقى فى أقرب وقت للنظر فیه. وشكرت اللجنة القانونیة، دولة تونس الشقیقة على استضافة أعمال اللجنة، كما خصت بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم فى لیبیا، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، على ما قدماه من دعم وتیسیر لأعمالھا.

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