هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشرت قناة "السومرية نيوز"، قالت الهيئة فى بيان إنها "سجلت حدوث هزتين أرضيتين مساء هذا اليوم، فى شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية لم يثبت الشعور بهما".
وأضاف البيان، أن "هزة بقوة 3.2 حدثت فى الساعة التاسعة مساءً، تبعد 58كم شمال شرق محافظة السليمانية"، مشيرة إلى أن "الهزة الأخرى كانت فى الساعة الخامسة و18 دقيقة تبعد 55كم شمال شرق السليمانية".
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