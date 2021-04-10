أسعار البنزين الجديدة، حالة من الترقب لدي كافة الأفراد في المملكة العربية السعودية، انتظاراً لما ستعلن عنه شركة أرامكو السعودية بخصوص أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل 2021، حيث تقوم شركة أرامكو وبشكل شهري بتحديث أسعار البنزين وفقاً للمتغيرات التي يشهدها سعر النفط في الأسواق العالمية، وذلك ضمن حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المملكة والتي بدأت في المملكة اعتباراً من العام الماضي، حيث يتم عمل مراجعة دورية لأسعار البنزين بشكل شهري، سواء تلك المراجعة بالارتفاع أو الانخفاض في الأسعار وفقاً للأسعار العالمية.

أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل 2021 في السعودية

انتهجت المملكة العربية السعودية اجراءات متعددة للإصلاح الاقتصادي، وكان من تلك الإجراءات هي حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه وربطها بالأسعار العالمية، حيث يتم إجراء مراجعة دورية لأسعار البنزين في المملكة يتم الإعلان عنه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة من صباح اليوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي وذلك من شهر فبراير 2020، وتتم المراجعة الدورية ارتفاعاً وانخفاضاً في الأسعار في ضوء المتغيرات العالمية.

ووفقاً للتوقعات ونظراً لحدوث استقرار نسبي في سعر النفط الخام في الخارج منذ شهر مارس الماضي، فإنه من المتوقع أن تكون أسعار البنزين الجديدة في السعودية كما هي دون أي تغيير حيث كانت أسعار البنزين في شهر مارس 2021 كالتالي وفقاً لما هو مثبت على الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو بالسعودية:-

المنتج السعر بنزين 91 1.90 ريال سعودي بنزين 95 2.04 ريال سعودي الديزل 0.52 ريال الكيروسين 0.70 ريال غاز البترول المسال 0.75 ريال

ومن المقرر أن يتم العمل بأسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل اعتباراً من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من أبريل 2021 على أن يستمر العمل بتلك الأسعار المعلنة من قبل شركة أرامكو حتى اليوم العاشر من الشهر التالي وهو شهر مايو المقبل.

وعادة تقوم حكومة المملكة في حالة ما إذا كانت هناك ارتفاع في أسعار البنزين، بزيادة مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين السعوديين سواء من خلال حساب المواطن وراتب الضمان الاجتماعي وغيرها من أوجه الدعم الأخرى التي تقدمها الحكومة للمواطنين.