حجز موعد إصدار الهُوِيَّة وتعديل المهنة وكارت العائلة عبر أبشر

حجز موعد إصدار الهُوِيَّة وتعديل المهنة عبر أبشر، حيث تقدم الأحوال المدنية عبر المنصة الإلكترونية، الأحوال المدنية العديد من الخِدْمَات التي تساعد بشكل كبير في تسهيل العديد من المهام، ويمكن التعامل من خلال منصة أبشر، بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، حيث تستطيع الاستعلام والتسجيل في العديد من الخِدْمَات، التي تساهم بصورة كبيرة في تيسير الأمور الحياتية اليومية، على المواطنين السعوديين، فقط كل ما عليك هو التسجيل عبر المنصة، أدخل رَقَم الهُوِيَّة الخاص بك، والرمز المرئي، وتاريخ ميلادك، وفي حالة أن يكون المُستعلم أقل من السن القانوني، يكون الاستعلام عن طريق هُوِيَّة رب الأسرة، تقدم منصة أبشر العديد من الخِدْمَات للمواطنين، منها تعديل وتغيير البيانات، وتعديل المهنة، والحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى أي تعديل أو تحديث في البيانات، وسوف نوضح لكم عبر السطور التالية، خطوات وطريقة حجز موعد إصدار الهُوِيَّة، وطريقة تعديل أي بيانات عن طريق شبكة الانترنت.

ادخل على منصة أبشر .

. انتقل إلى صفحة حجز موعد عبر منصة أبشر .

. اختيار الخدمة التي ترغب في استخدامها والاستفادة منها:

حجز موعد شهادة وفاة.

حجز موعد استلام بطاقة تحديد هُوِيَّة.

حجز موعد تقدير.

حجز موعد تغيير مهنة.

حجز موعد تحديث بيانات.

حجز موعد نساء خميس مشيط.

حجز موعد ذوي الاحتياجات الخاصة.

ادخل على منصة أبشر.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم والرقم السري.

اختر حجز موعد إلكتروني في الأحوال المدنية.

بعد الحصول على موعد الزيارة الخاص بك وتحديد تاريخ إصدار الهُوِيَّة.

المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على بطاقة الهُوِيَّة

الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالأب أو الأم “رب الأسرة” عبر منصة أبشر.

في حالة وفاة رب الأسرة يجب أن يتم تقديم مستند حصر الإرث ويجب أن يكون صاحب الطلب مُسجل فيه.

في حالة أن يكون صاحب الطلب طالب يجب الحصول على شهادة من المدرسة أو نسخة أصلية من آخر شهادة حاصل عليها الطالب.

صورة شخصية حديثة بالألوان لصاحب الطلب ويجب أن تكون بالزي السعودي الرسمي.

حجز موعد إصدار الهُوِيَّة عبر منصة أبشرالتسجيل في منصة أبشر الأحوال المدنية