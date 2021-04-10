الإنتربول يعتقل 195 مطلوبا فى حملة دولية على مهربى البشر

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت منظمة الشرطة الجنائية الدولية إن المملكة المغربية استضافت عملية أجريت فى الفترة من 28 مارس إلى 2 أبريل بمشاركة 24 دولة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات دولية أخرى.
ووجهت اتهامات للأشخاص الذين تم اعتقالهم وعددهم 195، بالاتجار بالبشر أو تهريب مهاجرين أو تزوير وثائق أو بارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات أو جرائم أخرى.
كما ذكرت أن بين الموقوفين أشخاصا فى السودان يشتبه فى قيامهم بتهريب مهاجرين إلى الشرق الأوسط واستغلال الأطفال فى المصانع، وأشخاصا فى إسبانيا يشتبه فى تهريبهم أفارقة إلى أوروبا، ومواطنين صينيين فى جنوب إفريقيا يشتبه فى استغلالهم مهاجرين من دولة مالاوى.
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