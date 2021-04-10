موعد الدفعة 41 حساب المواطن شعبان 1442 – إبريل 2021 وخطوات الاستعلام

موعد الدفعة 41 حساب المواطن ؛ من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، لأنهم يأملون في أن تتم عملية الصرف قبل قدوم شهر رمضان الكريم، حتى يتمكنوا من شراء كل ما يحتاجون له، ولقد أتاح البرنامج إمكانية الاستعلام عن أهلية المتقدمين في صرف الدفعة رقم 41 عبر رابط تسهيلًا على المواطنين، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 41 الرسمي كما تم الإعلان عنه، وعن إمكانية التسجيل في البرنامج، وطرق الاستعلام عبر الرابط الخاص.

موعد الدفعة 41 حساب المواطن

يتم صرف دفعة حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا صادف اليوم إجازة رسمية أو عطلة يتم تقديم موعد الصرف في اليوم الذي يليه، ولأن يوم 10 من إبريل سيوافق اليوم السبت، صرح مصدر مسئول في البرنامج أنه بالفعل سيتم صرف الدفعة 41 من حساب المواطن في الحادي عشر من شهر إبريل الحالي، والذي سيوافق يوم الأحد، وبالتالي سيتم صرفها قبل حلول شهر رمضان المعظم.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن

من الأمور الأخرى التي يهتم بها الكثير من المواطنين هي خطوات الاستعلام عن موعد الصرف، وعن احقيتهم في صرف الدفعة، ولقد تم إتاحة الاستعلام بطريقة الكترونيًا من خلال الحساب الرسمي، بخطوات بسيطة عن طريقة الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

القيام بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختيار قسم الخدمات العامة.

اختيار نتائج الأهلية لحساب المواطن الدفعة 41.

ثم إدخال رقم الهوية.

ثم إدخال الرمز المرئي رمز التحقق.

ثم الضغط على أيقونة الاستعلام.

ما هي خطوات تحديث البيانات على برنامج حساب المواطن؟

صرح عدد من القائمين على البرنامج على حساب تويتر أنه يجب على المستفيدين الحرص على تحديث بياناتهم في حال تغيير عليها، أو حتى دون تغيير حتى يضمنوا الاستمرار في صرف دفعة حساب المواطن، ومن أجل تحديث بيانات المستفيدين في برنامج حساب المواطن يجب الدخول على الموقع الرسمي ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-