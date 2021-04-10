نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم السبت 10-4-2021 في دوري أبطال إفريقيا وموعد اللقاء

نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كافة أرجاء المنطقة العربية مباراة الترجي ضد مولودية الجزائر في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يختتم الفريقان مباريات المجموعة الرابعة، وذلك عندما يحل فريق مولودية الجزائر ضيفاً على فريق الترجي في مباراة هامة للغاية بالنسبة للفريق الجزائري، حيث يحتاج المولودية لتحقيق التعادل على الأقل لضمان التأهل للدور التالي من البطولة، بينما ضمن الترجي التأهل للدور التالي حتى في حال الخسارة خلال لقاء اليوم، ومن خلال المقال سيكون هناك متابعة مستمرة حول نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم خلال الشوط الأول، والشوط الثاني من المباراة.

نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم

يحتل الترجي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحل الزمالك المصري ثالثاً برصيد 5 نقاط، بينما يقع فريق تونجيت في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، والذي فقد كافة حظوظه في التأهل للدور التالي، ويذكر أن كلا من الترجي ومولودية الجزائر قد خسرا خلال الجولة الماضية من البطولة، وتعد مباراة اليوم تحصيل حاصل بالنسبة للفريق التونسي، بينما سيكون مولودية الجزائر مطالب بتحقيق التعادل فقط لضمان التأهل.

موعد مباراة الترجي ومولودية الجزائر

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة منقولة عبر التلفزيون التونسي عبر التردد الأرضي، كما ستكون منقولة أيضاً عبر تردد قناة بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة.

وسنكون معكم متابعينا لتغطية نتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم لحظة بلحظة، بالإضافة لمتابعة نتيجة مباراة الزمالك وتونجيت خلال الشوط الأول والشوط الثاني، فتابعونا.