تردد قناة تونس الرياضية الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات الناقلة للدوري التونسي

تردد قناة تونس الرياضية الجديد 2021، يبحث عشاق كرة القدم عن تردد قناة الوطنية التونسية، لكي يستمتعوا بمشاهدة البطولات التونسية، ومشاهدة الدوري التونسي القوي، وكذلك مشاهدة مباريات الأندية التونسية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة والتي تقام على أرض تونس، تعد قناة تونس الرياضية من القنوات العربية الرائدة في مجال الإعلام الرياضي مثل قناة الجزائرية الرياضية الأرضية، فهي تنقل جميع الفعاليات الرياضية التونسية في لحظتها، كما أنها تمتلك نخبة متميزة من المراسلين الذين ينقلون الحدث لحظة حدوثه وبمهنية عالية، وتمتلك مجموعة كبيرة ومتميزة من المعلقين الرياضيين والمحللين المتميزين، ونحن من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني نعرض لكم تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وتعمل القناة بأحدث الأجهزة الموجودة، وذلك لنقل الحدث الرياضي في أفضل صورة وأنقى صوت، كما أنها تمتلك كوادر مدربة ولديها كفاءة عالية.

تردد قناة تونس الرياضية الجديد 2021

تعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة، وبها العديد من البرامج المتميزة، كما أنها تمتلك حقوق نقل الدوري التونسي القوي بشكل حصري، ولذلك يبحث عن التردد الخاص بها الكثير من محبي الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، وفيما يلي نعرض عليكم التردد الخاص بالقناة.

التردد 11727 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6\5 تردد قناة تونس الوطنية الرياضية الأرضية على قمر العرب سات القمر العرب سات التردد 12073 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4\3 الحقوق الحصرية للقناة تنقل القناة المباريات الخاصة ببطولة الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم “الدوري التونسي”.

بطولة كاس تونس في كرة القدم.

تنقل جميع مشاركات الأندية التونسية وكذلك مباريات المنتخب التونسي والتي تلعب على أرض تونس عبر ترددها الأرضي.

نقل جميع مباريات الألعاب الرياضية الأخرى. الحقوق الحصرية للقناة تردد قناة تونس الوطنية الرياضية الأرضية على قمر العرب سات

تردد قناة تونس الرياضية على النايل سات