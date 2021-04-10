موعد مباراة الترجي والمولودية القادمة السبت في دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

موعد مباراة الترجي والمولودية، يستضيف الملعب الأوليمبي حمادي العقربي، مباراة الحسم بين الترجي والمولودية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يحل المولودية ضيفاً على الترجي، مباراة يراقبها الزمالك المصري لأن نتيجتها تحسم مصير الزمالك، فلو تعادل الفريقين بأي نتيجة صعدا معاً إلى الدور التالي وخرج الزمالك، وتمني جماهير الزمالك النفس بفوز الترجي على المولودية، ثم فوز الزمالك على تونجيت السنغالي وفي هذه الحالة يصعد الزمالك، بينما يسعى المولودية للخروج من تونس ولو بنقطة تأهله إلى الدور التالي بغض النظر عن مباراة الزمالك.

موعد مباراة الترجي والمولودية

يستضيف الملعب الأوليمبي حمادي العقربي بتونس اللقاء، وذلك يوم السبت الموافق 10 أبريل في التوقيتات التالية.

17:00:- الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:00:- الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسودان وطرابلس.

19:00:- الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر والكويت والبحرين.

20:00:- الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

المركز الأول:- الترجي برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني:- المولودية برصيد 8 نقاط.

المركز الثالث:- الزمالك برصيد 5 نقاط.

المركز الرابع:- تونجيث السنغالي برصيد 4 نقاط.

ترتيب فرق المجموعة قبل الجولة السادسةالقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجاناً

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل المباراة، لكن يستطيع المشجع التونسي متابعة المباراة على القناة التونسية الرياضية الأرضية التابعة لتونس، لأنه من حق الدولة المستضيفة للقاء بث المباراة على قناتها الأرضية فقط.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة أبطال الدوري، في شمال أفريقيا والوطن العربي، وسوف تنقل المباراة على القنوات التالية.

beIN Sports HD4.

beIN Sports Connect.

ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز “محمد بركات”.

المباراة الترجي – المولودية البطولة دور المجموعات – دوري أبطال أفريقيا الموعد والتوقيت السبت 10 أبريل – الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر وتونس الملعب الملعب الأوليمبي حمادي المغربي القنوات الناقلة قنوات بي إن سبورتس – الرياضية الأرضية التونسية

بطاقة مباراة الترجي والمولودية