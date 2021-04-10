هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وأشار المكتب الوطنى للأرصاد الجوية فى اليابان، إلى أن "مركز الهزة وقع بالقرب من جزر توكارا التابعة إداريا لمحافظة كاجوشيما". وأضاف: "مركز الهزة وقع على عمق حوالى 20 كم تحت قاع المحيط". ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

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