انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتى

جدة - نرمين السيد - وحسبما جاء فى نبأ عاجل أوردته شبكة "العربية الإخبارية"، منذ قليل تبيّن أن إسماعيل عمر جيلة فاز بانتخابات جيبوتى بنسبة 98.58%. واستقبلت مراكز الاقتراع أمس الجمعة، الناخبين فى جيبوتى؛ للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة التى من المتوقع أن تسفر عن فوز الرئيس إسماعيل عمر جيلى بولاية خامسة يمدد بها حكمه المستمر منذ 21 عامًا.

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