واشنطن تعتزم رفع العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق النووى مع إيران

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول أمريكى كبير مساء يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم رفع العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هذا لا يعنى رفع كل العقوبات المفروضة على إيران منذ 2017.





وأفاد المسؤول الأمريكى بأنه إذا صممت إيران على رفع كل العقوبات الأمريكية منذ 2017 فإننا ذاهبون إلى مأزق. وأوضح أن هناك علامة استفهام رئيسية حول مطالبة طهران المتكررة لواشنطن برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017. وصرح المسؤول بأن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير المباشرة فى فيينا لكنها غير كافية. وفى وقت سابق، قالت جالينا بورتر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تتوقع استئناف محادثات مجموعات العمل مع إيران حول الاتفاق النووى الأسبوع المقبل، حيث عادت الوفود لدولها للتشاور. وأضافت فى إفادة صحفية بأن مبعوث الولايات المتحدة للملف الإيرانى روب مالى سيعود إلى البلاد تزامنا مع توقف المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، أنه من المتوقع استئناف محادثات إيران فى فيينا خلال أيام، وربما الأسبوع القادم. وتجرى المحادثات بشكل رئيسى فى إطار مجموعتى عمل من الخبراء تبحث الأولى العقوبات التى يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة وتركز الأخرى على القيود النووية التى يتعين على إيران احترامها لإحياء اتفاق عام 2015.

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